پخش زنده
امروز: -
سخنگوی پویش ملی جانفدا با اشاره به آغاز فعالیتهای آموزشی نیروهای جانفدا، گفت: در این دورهها یگانهای نظامی آموزشهای لازم را به داوطلبان ارائه میدهند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای ساسان زارع روز شنبه در نشست خبری به مناسبت افتتاح مرکز آموزشی جدید جانفدا در میدان هفتم تیر تهران افزود: چندی است که آموزشهای نظامی شروع شده و یگانهای نظامی سازمان بسیج مسئول آموزش شدهاند و اکنون کسانی از سایر کشورها اعلام کردهاند که با آنکه ایرانی نیستند، حاضرند کنار ایرانی ها مقابل آمریکا به جنگ بپردازند.
سخنگوی پویش مردمی جانفدا از تلاش برای ارائه آموزشهای امدادی در قالب پویش جانفدا خبر داد که مسئول آن سازمان امداد و نجات خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: به زودی ۱۰ هزار یگان مردمی امداد و نجات در محلههای مختلف کشور ثبتنام خواهند شد و آموزش آنها شروع خواهد شد.
ثبت نام ۵۰۰ هزار نفر در ۱۰۰ دقیقه
سخنگوی پویش مردمی جانفدا گفت: بسیار شوقانگیز و مسرتبخش بود که رهبر معظم انقلاب در پیام اخیرشان به مناسبت هفته دفاع مقدس، به یکی از رویدادهای پدیده جانفدا اشاره کردند.
وی افزود: ایشان در بیان آمادگی ملت ایران برای مقابله با مستکبران جهان، به این موضوع اشاره کردند که جانفدایان ایران در ۱۰۰ دقیقه نخست ثبتنام برای تکمیل ظرفیت گردانهای مقاومت ملی جانفدا، بیش از ۵۰۰ هزار نفر اعلام حضور کردند و در کمتر از ۱۰۰ دقیقه این ظرفیت تکمیل شد. این پیام برای بچههایی که در ستاد مردمی جانفدا پیگیر این امر هستند، بسیار مسرتبخش بود و در عین حال مسئولیت ما را سنگینتر کرد.
وی گفت: متوجه شدیم اتفاقات مرتبط با پدیده عظیم جان فدا توسط رهبر معظم انقلاب نیز پیگیری میشود و انشاءالله به همت دوستان و با دعای مردم عزیز، این کار به سرانجام برسد.
سخنگوی پویش جانفدا گفت: جانفدا پدیدهای نیست که در یک ساختار یا یک سازمان بگنجد؛ این پدیده معادل هویت ملی ایرانیان است و هر ایرانی یک جانفدا برای این مرز و بوم است.
زارع افزود: اخیراً با پدیدهای مواجه شدیم که بیشمار نفر خارج از کشور به ما پیام میدهند و تماس میگیرند و میگویند ایرانی نیستند، اما در سطح مقابله با آمریکا و رژیم صهیونیستی حاضرند دوشادوش مردم ایران بجنگند.
وی ادامه داد: این پدیده با هویت ملی ایرانیان شکل گرفته و امروز در حال تکثیر در میان احرار و آزادگان جهان است.
سخنگوی پویش جانفدا خاطرنشان کرد: قرار بود عملیاتهای ملی تعریف کنیم تا مسائل کشور به دست مردم ایران حل شود، اما با توجه به اتفاقاتی که امروز شاهد آن هستیم و رجزخوانیهای کاذب و باطل دشمن، بار دیگر عرصه نظامی در اولویت قرار گرفته است.
زارع گفت: به همین دلیل، گردانهای جدیدی سازماندهی شده و آموزشهای نظامی آغاز شده است.
وی افزود: در عملیات سازماندهی و آموزش گردانهای مقاومت ملی، آن بخش از نیروهای مسلح که متولی این امر هستند و همچنین سازمان بسیج مستضعفین بهعنوان بسترساز آموزش، محور عملیات خواهند بود تا این گردانها و ظرفیتها توسط این مجموعه آموزش ببینند و به ظرفیت نیروهای مسلح ملحق شوند.
تشکیل ۱۰ هزار یگان مردمی امداد و نجات در دستور کار است
وی اظهار کرد: بررسیها نشان میدهد فعالیت در حوزه امداد و نجات و خدمترسانی، بهویژه در میان بانوان، از بیشترین درخواستهای جانفدایان بوده است.
زارع ادامه داد: رایزنیهای اولیه با دستگاههای مرتبط، بهویژه هلالاحمر، برای آموزش و سازماندهی این افراد انجام شده است.
به گفته وی ، طبق محاسبات اولیه، ۱۰ هزار یگان مردمی امداد و نجات در محلات کشور تشکیل میشود.
وی افزود: جزئیات ثبتنام، آموزش و سازماندهی این یگانها در هفتههای آینده اعلام خواهد شد.
آموزشهای جانفدایی در حوزه امداد و نجات با محوریت هلالاحمر آغاز میشود
سخنگوی پویش جانفدا گفت: در همین راستا، مذاکرات با سازمان هلالاحمر برای آغاز دورههای آموزشی جانفدایی در حوزه یگانهای مردمی امداد و نجات آغاز شده و با توجه به موضوع هر عملیات، سازمان مرتبط را محور قرار میدهیم.
زارع اظهار کرد: در آموزشهای نظامی نیز با استقبال قابل توجهی مواجه شدهایم، حتی افرادی که شهروند آمریکا هستند، برای حضور در کنار مردم ایران اعلام آمادگی کردهاند.
به گفته وی، درخواستهای زیادی نیز از اتباع خارجی حاضر در ایران برای شرکت در آموزشها دریافت کردهایم.
سخنگوی پویش جانفدا افزود: در میدان آیینی امام حسین (ع) نیز یک مادر ۸۰ ساله حضور پیدا کرد و اعلام کرد در حد توان خود آماده حضور و همراهی است.
سامانه سازماندهی محلهمحور جانفدایان ایران طراحی شد
زارع تصریح کرد: موثرترین ظرفیت برای استفاده از توان اجتماعی، سازماندهی محلهمحور است، با طراحی این سامانه، امکان سازماندهی متقاضیان خدمت به ایران در سطح محلات فراهم میشود.
سخنگوی پویش جانفدا گفت: این سامانه برای سازماندهی گسترده جانفدایان طراحی شده است.
وی تصریح کرد: قرار است از این بستر در عملیاتهای ملی استفاده شود و در اختیار هممیهنان قرار گیرد.
سخنگوی پویش جانفدا ادامه داد: ظرفیت هزار گردان جانفدا طی روز نخست در ۱۰۰ دقیقه تکمیل شد.
وی افزود: پس از تکمیل ظرفیت، ثبتنامهای جدید در فهرست انتظار قرار گرفت و تعداد ثبتنامکنندگان بیش از ظرفیت هزار گردان است.
زارع اظهار کرد: مجوز هزار گردان دوم نیز دریافت شده و پیگیری برای افزایش ظرفیت ادامه دارد و اولویت سازماندهی با افرادی است که زودتر ثبتنام کردهاند.
ظرفیت جانفدا فقط مختص دوران جنگ نیست
سخنگوی پویش جانفدا در ادامه با اشاره به اینمه جانفدا برای ایران شکل گرفته است، افزود: جنگ ابعاد مختلفی از جنگ نظامی و اقتصادی تا جنگ شناختی، فرهنگی و علمی دارد.
به گفته وی، ظرفیت جانفدا میتواند در هر یک از این حوزهها به کار گرفته شود و این پویش فقط مختص دوران جنگ نیست و پس از جنگ نیز در حوزههای مرتبط با پیشرفت کشور فعالیت خواهد کرد.
وی تصریح کرد: شعار جانفدا «همه با هم برای ایران، برای آینده» است.
دورههای آموزشی برای ورود داوطلبان به چرخه آموزش نظامی طراحی شده است
علی کوثری معاون آموزش سازمان بسیج هم در این نشست خبری گفت: دورههای آموزشی برای ورود داوطلبان به چرخه آموزش نظامی طراحی شده و هدف این دورهها ایجاد انگیزه اولیه و ورود داوطلبان عرصه نظامی و دفاعی به چرخه آموزش نظامی است.
وی افزود: افرادی که تمایل به حضور در یگانهای نظامی دارند، پس از طی فرایندهای مربوط، وارد این چرخه میشوند.
به گفته وی، در همین راستا، برنامهریزی برای ایجاد پایگاههای آموزشی در نقاط مختلف کشور در حال انجام است.
کوثری افزود: ردههای سپاه، نیروهای مسلح و بسیج نیز برای آموزش و سازماندهی نیروها در این طرح مشارکت دارند.
به گفته وی، جانفدا، زمینهای برای سازماندهی هر ایرانی به عنوان بسیجی است، پیش از این، آموزشها در قالبهای فاقد سازماندهی و در محلهای تجمع مردمی برگزار میشد.
کوثری افزود: با توجه به نیاز به سازماندهی و عملکرد منسجم در مجموعه نظامی، موضوع سازماندهی نیروها در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه فراخوان «جانفدا» نیز در همین مسیر انجام شد، اظهار کرد: این طرح در کنار موضوع «هر ایرانی یک بسیجی»، زمینهای برای تحقق سازماندهی مردمی فراهم کرده است.
آموزش جانفدا در ۶ عنوان آموزشی اجرا میشود
معاون آموزش سازمان بسیج افزود: برنامه آموزشی جانفدا در گام نخست در ۶ عنوان آموزشی اجرا خواهد شد، پس از این مرحله، داوطلبان میتوانند در مسیر آموزش و سازماندهی تکمیلی قرار بگیرند.
کوثری تصریح کرد: یکی از مسیرها، حضور در گردانهای مصوب و مستقر بسیج است و پس از آموزش اولیه جانفدا، آموزشهای مقدماتی، تکمیلی و تخصصی برای این افراد پیشبینی شده است.
وی افزود: ظرفیت سایر نیروهای مسلح از جمله فراجا و ارتش نیز در این برنامه مشارکت دارند و در ادامه، آموزشهای جانفدا با همکاری ارتش نیز برگزار خواهد شد.
به گفته وی، دورههای آموزشی جانفدا در ۶ محور برگزار میشود و نخستین محور، دفاع شهری برای بانوان و آقایان است.
کوثری افزود: محور دوم، آشنایی با سلاحهای عمومی از جمله کلاشینکف و سلاح کمری برونینگ و محور سوم، آشنایی با سلاحهای تخصصیتر از جمله تکتیرانداز دراگانوف، آرپیجی و تیربار پیکا است.
معاون آموزش سازمان بسیج گفت: محور چهارم هم آموزشهای پدافندی در سطح آشنایی با ریزپرندهها و دوشپرتابهاست.
۲ عنوان آموزشی ویژه بانوان در دورههای جانفدا
معاون سازمان بسیج اظهار کرد: برای بانوان هم آموزش اطفای حریق و آتشنشانی با استفاده از ظرفیت سازمان آتشنشانی در نظر گرفته شده است.
کوثری با اشاره به اینکه جهتیابی و موقعیتشناسی نیز از دیگر آموزشهای ویژه بانوان خواهد بود، گفت: پس از دورههای اولیه، داوطلبان میتوانند وارد آموزشهای مقدماتی، تکمیلی و تخصصی شوند.
وی اظهار کرد: این افراد در ادامه در قالب گردانهای موجود بسیج یا گردانهای جانفدا سازماندهی خواهند شد ، همچنین بخشی از این نیروها در حوزههای پشتیبانی رزم و خدمات پشتیبانی به کار گرفته میشوند.
معاون سازمان بسیج تصریح کرد: محور پنجم، امداد و نجات و آموزش خودامدادی و دگرامدادی است که با استفاده از ظرفیت هلالاحمر انجام میشود و محور ششم نیز برای آقایان، آشنایی با راپل و مهارتهای اعتمادبهنفس در نظر گرفته شده است.
کوثری با اشاره به اینکه آموزش جانفدا در هزار گردان آمادهسازی شده است، گفت: از هفته آینده این برنامه در استانهای دیگر نیز آغاز میشود.
به گفته وی، پایگاه نخست آموزش جانفدا در میدان آیینی امام حسین(ع) و پایگاه دوم نیز در این محل راهاندازی شده است.
معاون سازمان بسیج اظهار کرد: در تهران دستکم ۱۴ میدان برای تجهیز و توسعه پایگاههای آموزشی جانفدا پیشبینی شده است.
وی افزود: در مراکز استانها نیز متناسب با ظرفیت، یک تا سه میدان به پایگاههای آموزشی اختصاص مییابد.
کوثری تصریح کرد: در شهرستانها نیز آموزش و سازماندهی در قالب گردانهای جانفدا و با محوریت نواحی مقاومت بسیج انجام خواهد شد.
به گفته وی، پس از آموزش هزار گردان، مجوز افزایش این تعداد تا ۲ هزار گردان دیگر نیز دریافت شده است که میزان افزایش گردانها بر اساس استقبال مردم و جانفدایان تعیین خواهد شد.
معاون آموزش سازمان بسیج ادامه داد: ظرفیت بانوان برای آموزش و پشتیبانی رزم توسعه مییابد و آموزشهای بسیج در حوزه بانوان سالهاست برگزار میشود که این ظرفیت اکنون توسعه یافته است.
کوثری افزود: تجربه آموزشها در میدان امام حسین(ع) نیز این ظرفیت را نشان داده است و بانوان میتوانند در حوزههایی مانند امدادرسانی، انتقال و خدماترسانی به مجروحان و پشتیبانی رزم نقشآفرینی کنند.