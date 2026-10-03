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دویست و شانزدهمین شب حضور مردمی در خیابانهای اصفهان، به یاد ۲۱۶ شهید هیئت بنیفاطمه (س) برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در دویست و شانزدهمین اجتماع مردمی، با اشاره به عملیات وعده صادق ۲ در دهم مهر، آن را پاسخ قاطع ایران به شهادت فرماندهان جبهه مقاومت دانستند و تاکید کردند: با وجود جنگافروزیهای آمریکا و اسرائیل، بمبارانها و تهدیدها، مردم صحنه را ترک نکردند و هفت ماه است که در میدان ایستادهاند.
شرکتکنندگان همچنین به توییت اخیر ترامپ با تصویری از اغتشاش دی ماه سال گذشته واکنش نشان دادند و آن را نشانه بنبست دشمن ارزیابی کردند.
آنان تاکید کردند: مردم همچنان در خیابانها حاضرند و تا شروط ایران عملی نشود، نه تنگه هرمز باز میشود و نه خیال باطل دشمن محقق خواهد شد.