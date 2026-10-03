حکم یک محکوم در حوزه قضایی بخش کمالان که به جای حبس، به انجام خدمات عمومی رایگان محکوم شده بود، امروز با توزیع ۹۰ بسته نوشت‌افزار میان دانش‌آموزان نیازمند حمایت اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، سیدسعید جباری شیاده رئیس دادگاه بخش کمالان، گفت: در این پرونده، قاضی یکی از محاکم بخش کمالان با توجه به نداشتن سابقه کیفری محکوم و سبک بودن جرم ارتکابی، مجازات حبس را به انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل کرد.

جباری افزود: در اجرای این حکم، ۹۰ بسته نوشت‌افزار تهیه و با نظارت آموزش‌وپرورش میان دانش‌آموزان نیازمند حمایت، توزیع شد.

وی با اشاره به استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش حبس‌های کوتاه‌مدت گفت: جلوگیری از زندانی شدن افرادی که مرتکب جرایم سبک یا غیرعمد شده‌اند، از سیاست‌های مورد تأکید قوه قضاییه است و نیز در همین چارچوب از مجازات‌های جایگزین حبس در محاکم استفاده می‌کنیم.

وی افزود: قضات در تعیین مجازات جایگزین حبس، نوع و کیفیت جرم، آثار ناشی از آن، سن، مهارت، شخصیت و سابقه متهم و همچنین وضعیت بزه‌دیده را در نظر می‌گیرند.