به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این جشنواره که با محوریت رقابت‌های بین‌نسلی برگزار گردید، کودکان و سالمندان آسایشگاه خیریه کهریزک در بازی‌های فکری، رومیزی، چوبی و مسابقات حرکتی و میدانی به رقابت پرداختند. این برنامه‌های نشاط‌آفرین با هدف تشویق سالمندان به مشارکت در فعالیت‌های ورزش همگانی طراحی شده بود.

در پایان این مراسم، از نفرات اول تا سوم تقدیر شد و احکام برگزیدگان با حضور روسای هیئت ورزش‌های همگانی و سازمان بهزیستی اهدا گردید.

این برنامه به همت مینا تقوی، رئیس کمیته سالمندان استان تهران و مؤسس بنیاد فرزانگان بهار عمر زندگی (بهزیستی)، برگزار شده است.