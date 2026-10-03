به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: از ابتدای فصل خرید تاکنون، در مجموع ۲۰۰ هزار و ۵۵۲ تن چغندرقند توسط کشاورزان تحویل کارخانه‌های قند استان شده است و این روند همچنان تا پایان فصل برداشت ادامه دارد.

محمدرضا اصغری با اشاره به عملکرد ۶ کارخانه قند فعال در استان افزود: بیشترین میزان تحویل محصول به ترتیب مربوط به کارخانه قند میاندوآب با ۷۱ هزار تن، پیرانشهر با ۵۷ هزار و ۵۰۰ تن و ارومیه با ۵۶ هزار و ۶۳ تن بوده است؛ همچنین کارخانه‌های قند نقده با ۱۰ هزار تن، مهاباد با ۸ هزار و ۴۶۳ تن و خوی با ۲ هزار و ۵۲۶ تن در رده‌های بعدی تحویل محصول قرار دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی به وضعیت تسویه مطالبات چغندرکاران اشاره کرد و گفت: ارزش کل چغندرقند خریداری‌شده در استان تاکنون بالغ بر ۲ هزار و ۶۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است که با پیگیری‌های انجام‌شده، تاکنون یک‌هزار و ۸۲۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان معادل ۸۸ درصد از بهای محصول به حساب کشاورزان واریز شده است.

اصغری با قدردانی از اهتمام کارخانه‌های قند در پرداخت سریع بهای محصول تصریح کرد: کارخانه‌های قند پیرانشهر و نقده با پرداخت ۱۰۰ درصدی، کارخانه‌های ارومیه، خوی و مهاباد با تسویه ۹۰ تا ۹۵ درصدی پیشگام هستند و روند پرداخت باقی‌مانده مطالبات در سایر کارخانه‌ها نیز با سرعت در حال انجام است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی در پایان با اشاره به وضعیت اراضی زیر کشت این محصول خاطرنشان کرد: سطح زیر کشت چغندرقند در استان ۲۷ هزار و ۵۰۰ هکتار است که از این میزان، ۳ هزار و ۷۰۰ هکتار به عنوان سطح سبزِ قابل برداشت ارزیابی شده و پیش‌بینی می‌شود با تداوم روند برداشت در روز‌های آینده، شاهد تحقق اهداف برنامه‌ریزی‌شده در تولید شکر و رونق صنایع تبدیلی استان باشیم.