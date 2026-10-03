به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با ورود سامانه بارشی از عصر امروز به استان خوزستان، نخستین بارش پاییزی برخی شهر‌های استان از جمله دزفول، اندیمشک و ایذه را فرا گرفت.

بنا بر اعلام خبرنگاران ما، بارش‌های در شهر‌های دزفول ، اندیمشک و ایذه در برخی از نقاط به صورت شدید و تگرگ می‌باشد. وقوع نخستین بارندگی‌ها در استان موجب خوشحالی مردم و کشاورزان شده است.

بارش باران و تگرگ در ایذه موجب قطع شدن برق در برخی از نقاط این شهر شد .

مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بنا بر بررسی نقشه‌های هواشناسی بارش باران تا اواسط هفته جاری در استان ادامه دارد.