علی حیاتی در چهارمین بازی خود در رقابت‌های بدمینتون سریز اوگاندا مقابل نماینده نیجریه به پیروزی رسید و راهی دیدار فینال شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دیدار، علی حیاتی پس از سه گیم و در یک مسابقه نزدیک، حریف خود را با نتیجه ۲ بر یک شکست داد.

حیاتی گیم نخست را با نتیجه ۲۱ بر ۱۴ به سود خود به پایان رساند، اما در گیم دوم ۱۴ بر ۲۱ نتیجه را به حریف واگذار کرد. نماینده ایران در گیم سوم و سرنوشت‌ساز، با نتیجه ۲۱ بر ۱۹ به برتری رسید تا در مجموع، پیروز این دیدار شود.

به این ترتیب، علی حیاتی در چهارمین بازی خود در مسابقات بدمینتون سریز اوگاندا به چهارمین پیروزی دست یافت و با صعود به فینال، برای کسب عنوان قهرمانی این رقابت‌ها فردا به میدان می‌رود.