رئیس مرکز جوانی جمعیت و سلامت خانواده وزارت بهداشت با اشاره به شتاب سالمند شدن جمعیت در ایران گفت: سالمندان به علت ابتلا به بیماری‌های متعدد، مصرف هم‌زمان چند دارو و نیاز به مراقبت‌های ویژه، باید به‌عنوان گروهی با الزامات اختصاصی دیده شوند.

به گزارش خبرگزای صدا و سیما ، رضا سعیدی در کارگاه آموزشی کشوری «تربیت مربی شیوه نوین آموزش به سالمندان به روش TOT» و مراسم بزرگداشت هفته ملی سالمند که در مرکز همایش‌های رازی برگزار شد، افزود: افزایش امید به زندگی از دستاورد‌های مهم نظام‌های سلامت است، اما در ایران، شتاب سالمند شدن جمعیت اهمیت بیشتری دارد.

وی گفت: برخی کشور‌ها در چند دهه و حتی یک قرن با پدیده سالمندی جمعیت روبه‌رو شده‌اند و فرصت کافی برای ایجاد زیرساخت‌های لازم داشته‌اند؛ در حالی که ایران این مسیر را با سرعت بیشتری طی می‌کند. ازاین‌رو، نظام سلامت و دیگر بخش‌های کشور باید آمادگی خود را برای پاسخ‌گویی به این تغییر جمعیتی افزایش دهند.

سالمندی به مراقبت جامع نیاز دارد

سعیدی با بیان اینکه سالمندی، مانند کودکی و نوزادی، ویژگی‌ها و نیاز‌های خاص خود را دارد، گفت: بسیاری از سالمندان هم‌زمان با چند بیماری مزمن زندگی می‌کنند و دارو‌های متعددی مصرف می‌کنند؛ بنابراین بررسی جداگانه هر بیماری ممکن است به بروز مشکلات بیشتری منجر شود.

وی ادامه داد: هدف مراقبت از سالمندان نباید فقط افزایش طول عمر یا درمان بیماری باشد، بلکه حفظ توانمندی و عملکرد آنان اهمیت دارد تا بتوانند تا حد امکان زندگی مستقل و فعالی در خانواده و جامعه داشته باشند.

رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت، پیشگیری، شناسایی زودهنگام مشکلات، درمان و بازتوانی و در موارد لازم، مراقبت‌های تسکینی را از ارکان مراقبت جامع سالمندی برشمرد و افزود: در این رویکرد، حفظ استقلال و توانایی‌های فردی سالمند باید محور اقدامات قرار گیرد.

سالمندی سالم، مسئولیتی فرابخشی است

سعیدی با تأکید بر اینکه وزارت بهداشت تنها مسئول حوزه سلامت سالمندان است، اظهار کرد: سالمندی ابعاد اجتماعی، اقتصادی، شهری و رفاهی دارد و حل مسائل آن از توان یک دستگاه خارج است.

وی افزود: ایجاد شهر‌های دوستدار سالمند، رسیدگی به مسائل اقتصادی و بازنشستگی، تقویت حمایت‌های اجتماعی و فراهم کردن زمینه مشارکت فعال سالمندان در جامعه، به همکاری سازمان‌های مختلف نیاز دارد. هر دستگاه نیز باید متناسب با وظایف خود در این زمینه مسئولیت‌پذیر باشد.

آموزش‌های تخصصی باید در برنامه‌های رسمی جای گیرد

رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده با اشاره به اهمیت کارگاه‌های آموزشی حوزه سالمندی گفت: برگزاری دوره‌های آموزشی و بازآموزی ضروری است، اما مباحث اساسی این حوزه باید از ابتدا در برنامه‌های آموزشی گروه‌های مرتبط گنجانده شود و به دوره‌های مقطعی محدود نماند.

وی بر بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و رشته‌های تخصصی مرتبط با سالمندی تأکید کرد و گفت: دانشگاه‌ها باید به‌عنوان اتاق فکر، مسائل این حوزه را از جامعه شناسایی و پس از تحلیل، راهکار‌های علمی و اجرایی ارائه کنند.

داده‌های یکپارچه، پایه برنامه‌ریزی مؤثر

سعیدی تقویت نظام ثبت اطلاعات و پایش شاخص‌های سالمندی را ضروری دانست و گفت: بخشی از اطلاعات این حوزه همچنان به‌صورت پراکنده جمع‌آوری می‌شود. برای برنامه‌ریزی مؤثر، به داده‌های دقیق و یکپارچه نیاز داریم؛ زیرا تصمیم‌گیری بدون اطلاعات معتبر با محدودیت همراه خواهد بود.

وی با تأکید بر ضرورت پرهیز از فعالیت‌های موازی گفت: همکاری میان دستگاه‌ها نباید به رقابت تبدیل شود. هر مجموعه باید در حوزه تخصصی خود فعالیت کند و با استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها، متخصصان و دیگر نهاد‌های مسئول، زمینه ارائه خدمات مؤثرتر به سالمندان را فراهم آورد.