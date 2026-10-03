حامد صاحب هنر، کارشناس انرژی با بیان اینکه طبق قانون اگر ذخایر نفت آمریکا به ۲۵۲ میلیون بشکه برسد دیگر نمی‌تواند نفت صادر کند، گفت: درحال حاضر ذخایر راهبردی نفت آمریکا به مرز ۲۸۵ میلیون بشکه رسیده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سایه جنگ آمریکا و ایران بر سر دنیا به گونه‌ای است که راهکار‌های افزایش تاب آوری در بحران انرژی جهان را به موضوع اول همه کشور‌ها تبدیل کرده است.

علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در برنامه میز اقتصاد امروز ۱۱ مهر ۱۴۰۵، با بیان اینکه بسته بودن تنگه هرمز، کشور‌ها مجبور به استفاده از ذخایر استراتژیک کرده، گفت: تزریق ذخایر استراتژیک نفت و گاز به بازار‌های جهانی فقط حکم مسکن را دارد و کشور‌ها در هفت ماه پس از شروع جنگ امریکا و ایران نه تنها نتوانستند مانند قبل خرید و فروش نفت داشته باشند بلکه حتی نتوانستد برداشت‌هایی که از ذخایر خود داشتند را هم جایگزین کنند.

وی افزود: درحال حاضر با وجود کاهش ذخایر راهبردی نفت آمریکا به کمتر از ۲۵۰ میلیون بشکه، این کشور همچنان به توزیع ذخایر راهبردی در بازار‌های جهانی ادامه می‌دهد، زیرا به دنبال کاهش اثرات بسته شدن تنگه هرمز و افزایش تاب آوری جهان است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه گفت: همانطور که دنیا به دنبال تاب آوری در برابر فشار‌های ناشی از بست شدن تنگه هرمز است، در داخل ایران نیز باید به دنبال افزایش تاب آوری دربرابر اثرات جنگ باشیم.

خضریان با بیان اینکه طبق اعلام نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی دشمن دنبال ایجاد شورش در داخل کشور است، گفت: مهم‌ترین مسئله اقتصاد ایران تامین کالا اساسی و غذای مردم است که درحال حاضر ذخایر مواد غذایی نه تنها کافی است بلکه از آنچه باید بیشترهم است برای افزایش تاب آوری هم باید راه‌های صادراتی باز و ذخایر فعلی حفظ شود و افزایش پیدا کند، مدیریت درست مسئولین نیز باعث می‌شود تاب آوری اجتماعی افزایش پیدا کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در ادامه تامید کرد: درحال حاضر بانک اهداف جمهوری اسلامی ایران به روز شده است و می‌تواند منافع آمریکا را حتی در خارج از منطقه هم هدف قرار دهد در نهایت شروع هر جنگ نظامی جدید می‌تواند برای آمریکایی‌ها به معنی تبعات جدی در حوزه اقتصادی است.

خضریان گفت: جمهوری اسلامی ایران شروطی را مشخص کرده که آمریکا باید آن‌ها را بپذیرد تا بتواند از این شرایط خارج شود.

دراین برنامه همچنین حامد صاحب هنر، کارشناس انرژی درخصوص آخرین شرایط ذخایر راهبردی آمریکا گفت: در حال حاضر میزان برداشت آمریکا از ذخایر استراتژیک خود به کمتر از ۷۰۰ هزار بشکه رسیده است.

وی تشریح کرد: طبق قانون آمریکا اگر ذخایر این کشور به کمتر از ۲۵۲ میلیون بشکه برسد، دولت آمریکا دیگر اجازه برداشت ندارد، در حال حاضر ذخایر راهبردی آمریکا به ۲۸۵ میلیون بشکه رسیده است.

صاحب هنر تشریح کرد: حتی اگر آمریکا با وجود کاهش ذخایر هم به توزیع محدود نفت در بازار ادامه دهد، این اعداد در مقایسه با ۱۶ میلیون بشکه نفتی که روزانه از تنگه عبور می‌کرد، قابل مقایسه نیست و توزیع ذخایر راهبردی کشور‌ها به هیج وجه نمی‌تواند جایگزین ظرفیت تنگه هرمز شود.

این کارشناس انرژی با بیان اینکه تداوم آزادسازی ذخایر راهبردی نشان دهنده اوج فشار بر آمریکا است، گفت: با توجه به فشاری که اکنون به چاه‌ها و مخازن وارد شده است حتی تا یک سال پس از اتمام جنگ هم بازار نفت همچنان به شرایط قبل از جنگ برنمی گردد.

وی افزود: اکنون کاری که ایران در این جنگ باید انجام دهد افزایش تاب آوری داخلی با مدیریت درست بخش‌های مختلف کشور کرد.

غلام حسین همتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز در این برنامه با بیان اینکه ایران در سال ۱۴۰۴ توانست از وارد کننده به صادرکننده گازوئیل تبدیل شود، گفت: امسال نیز ایران در حال صادرات گازوئیل به دیگر کشور‌ها از طریق راه‌های زمینی و جایگزین است.

همتی تشریح کرد: اگر مصرف گازوئیل تا حد امکان در بخش‌های مختلف از جمله بخش‌های خانگی، صنعتی و کشاورزی بهینه شود، همچنان می‌توان صادرات گازوئیل را ادامه و ارزآوری کشور را افزایش داد.





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