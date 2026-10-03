بارش نخستین باران پاییزی، ساعتی پیش بخش هایی از استان البرز را فراگرفت و موجب آبگرفتگی در برخی از معابر کرج شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز، این بارش شدید و رگباری باران موجب افزایش روان‌آب‌های سطحی و آب‌گرفتگی برخی از نقاط کرج شد.

بارشی که در برخی نقاط با رگبار شدید همراه بوده و درختان و فضای اطراف نیز زیر حجم قابل توجه باران قرار گرفته‌اند.

این بارندگی در ارتفاعات و جاده های کوهستانی هم شدت بیشتری دارد .

با توجه به تداوم بارش باران به شهروندان توصیه می شود از توقف در حاشیه مسیل‌ها و مسیر‌های عبور آب خودداری کنند.