سفیر ایران در روسیه با اشاره به نقش محوری شهر آستراخان در مسیر‌های تجاری و فرهنگی، این شهر را یکی از نقاط کلیدی در پیوند میان ایران و روسیه دانست.

آستراخان؛ پل تجاری و فرهنگی ایران و روسیه

آستراخان؛ پل تجاری و فرهنگی ایران و روسیه

کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، در جریان افتتاح هفته فرهنگی ایران در شهر آستراخان روسیه، ابعاد مختلف اهمیت این منطقه را از منظر تاریخی و اقتصادی مورد بررسی قرار داد.

سفیر ایران در روسیه با اشاره به اینکه آثار ایرانی همچون مسجد فارس‌ها و کاروانسرا‌های تاریخی در این منطقه همچنان پابرجا هستند، گفت: این آثار گواهی بر هم‌زیستی مسالمت‌آمیز و پیوند‌های عمیق میان ملت‌های ایران و روسیه است.

وی همچنین از تلاش‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات برای گنجاندن آستراخان در برنامه‌های هفته فرهنگی ایران در فدراسیون روسیه تشکر کرد.

جلالی با تاکید بر اینکه آستراخان یکی از قطب‌های اصلی ارتباطات بازرگانی میان دو کشور محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: ارتباطات ایران و روسیه همواره از مسیر آستراخان انجام شده است. با توجه به اینکه بنادر تجاری اصلی روسیه در دریای خزر مستقر هستند، آستراخان نقشی بی‌بدیل در تسهیل تجارت میان دو کشور ایفا می‌کند.

سفیر ایران در روسیه افزود: این رویداد فرهنگی، علاوه بر نمایش میراث تاریخی، بستری برای تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری از طریق شناخت بهتر ظرفیت‌های منطقه فراهم خواهد آورد.