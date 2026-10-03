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بدرالسادات سجادیان، بانوی فعال اراکی که بیش از ۱۰ سال در عرصه غدیر فعالیت داشت، در سانحه رانندگی دار فانی را وداع گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اشرف جواهری، مشاور امور بانوان دفتر نمایندگی ولیفقیه در استان مرکزی، با بیان اینکه این بانو در راه خدمت به همشهریانش فدا شد، گفت: خانم سجادیان در زمینههای اجتماعی، فرهنگی و انقلابی از تلاشگران استان بود و در مسیر جلسهای که برای محرومان و کمک به آنان برگزار میشد، در سانحه رانندگی جان خود را از دست داد.
وی با بیان اینکه مردم این بانو را «بانوی مؤمنه» مینامیدند، افزود: با رفتن خانم سجادیان، جامعه غدیر و فعالان این عرصه غمگین شدند، اما راه این بانو با تربیت شاگردان ممتاز و دلسوز ادامه خواهد یافت.
بدرالسادات سجادیان که بیش از یک دهه در زمینه ترویج معارف غدیر فعالیت کرده بود، نهتنها الگوی بانوان، بلکه سرلوحه فعالیت دوستداران اهلبیت (ع) به شمار میرفت.