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مدیر مراکز آموزش فنی و حرفهای آبادان از ارائه آموزشهای رایگان مهارتی در قالب «طرح نفت» و فراهم شدن زمینه اشتغال جوانان بومی در پالایشگاهها و پتروشیمیها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امین آراسته گفت: در قالب این تفاهمنامه، رشتههایی از جمله جوشکاری در مراکز آموزش فنی و حرفهای آموزش داده میشود و افرادی که پس از طی دورههای آموزشی موفق به دریافت گواهینامه فنی و حرفهای شوند، در صورت نیاز پالایشگاهها و پتروشیمیها، در اولویت استفاده و جذب قرار میگیرند.
وی افزود: بر اساس مفاد این تفاهمنامه، متقاضیان باید بومی منطقه و در بازه سنی ۲۰ تا ۴۰ سال باشند.
مدیر مراکز آموزش فنی و حرفهای شهرستان آبادان با دعوت از جوانان آبادانی برای استفاده از این فرصت گفت: آموزشها به صورت رایگان ارائه میشود و مراکز آموزش فنی و حرفهای برادران و خواهران از تجهیزات مناسب و مربیان مجرب برخوردار هستند.
آراسته تأکید کرد: جوانان واجد شرایط میتوانند با بهرهگیری از این ظرفیت آموزشی، مهارتهای مورد نیاز بازار کار را کسب کرده و زمینه اشتغال خود را در صنایع نفت، پالایش و پتروشیمی فراهم کنند.