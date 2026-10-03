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همزمان با هفته گردشگری استاندار فارس به همراه جمعی از مدیران استانی و شهری، در قالب برنامه رویداد مهر شیراز از بافت تاریخی شهر شیراز بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، همزمان با هفته گردشگری استاندار فارس به همراه جمعی از مدیران استانی و شهری، در قالب برنامه رویداد مهر شیراز از بافت تاریخی شهر شیراز بازدید کرد.
استاندار فارس با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد در بازسازی بناهای بافت تاریخی شیراز از «مقاومسازی موردی» به «مقاومسازی بافتی»، احیای این بافت ۳۶۰ هکتاری را نیازمند همافزایی دستگاههای خدماترسان دانست و آن را حفظ هویت فرهنگی، اجتماعی و مذهبی شهر خواند.