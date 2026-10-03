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نماینده ولی فقیه در گلستان گفت: آثار مرتبط با شهدا باید به مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزشی راه پیدا کند تا نسل جوان با سیره، اهداف و فرهنگ شهدا پیوند عمیقتری برقرار کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، آیتالله سیدکاظم نورمفیدی رئیس شورای سیاستگذاری دومین کنگره ملی ۴۰۰۰ شهید استان، در جلسه شورای سیاستگذاری این کنگره با تأکید بر ضرورت ماندگاری یاد و راه شهدا گفت: تولید کتاب، شعر، آثار هنری و برگزاری برنامههای فرهنگی زمانی اثرگذار است که این آثار به میان مردم راه یافته و به گفتمان روز جامعه تبدیل شود.
وی همچنین صبر، استقامت و تسلیم در برابر اراده الهی را از مهمترین درسهای قرآن و سیره پیامبر اکرم (ص) دانست و ابراز امیدواری کرد فرهنگ شهدا از فضای مراسم فراتر رفته و به متن زندگی مردم استان گلستان و کشور تبدیل شود.
در پایان این نشست، از سه عنوان کتاب با محوریت خاطرات و زندگی شهدای استان گلستان رونمایی شد.