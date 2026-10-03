سیل ناگهانی مرگبار در استان آلباسته اسپانیا ، خسارات گسترده‌ای به بخش‌هایی از کشور وارد کرده و خانه‌ها در مناطق جنوب مرکزی و شرقی کشور زیر آب رفتند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از خبرگزاری آناتولی، پدرو سانچز نخست‌ وزیر اسپانیا ، گفت: بارندگی‌های شدید خسارات گسترده‌ای به بخش‌هایی از کشور وارد کرده و شب گذشته وضعیت به ویژه در منطقه مادریگراس سخت بوده است.

سانچز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «باران‌های سیل‌آسا و مداومی که طی ساعات گذشته باریده‌اند، در بسیاری از مناطق منطقه ما خسارات شدیدی به بار آورده‌اند. این شب در مادریگراس (در استان آلباسته) به ویژه سخت بوده است.»

نخست‌وزیر اسپانیا با بیان اینکه دولت از نزدیک وضعیت را زیر نظر دارد، از مردم خواست احتیاط کنند و دستورالعمل‌های صادرشده از سوی کانال‌های رسمی امداد و مدیریت بحران را دنبال کنند.

او افزود: «تمام محبت و همدردی من با خانواده زنی است که بر اثر سیلاب جان خود را از دست داده است و تمام حمایت و همبستگی ما با ساکنان مناطق آسیب دیده است.

بر اساس گزارش رسانه‌ها در روز جمعه، یک نفر در پی وقوع سیلاب‌های ناگهانی در این کشور جان خود را از دست داد و ۹۰ نفر دیگر نجات یافتند. در جریان این سیلاب‌ها، خودروها با جریان آب برده شدند و خانه‌ها در مناطق جنوب مرکزی و شرقی کشور زیر آب رفتند.