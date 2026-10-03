

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسین دهقان، در جمع نمایندگان گروه‌های جهادی و خیرین مشارکت کننده در پویش ملی "مهر علوی"­­­از رویکرد جدید این بنیاد برای گذار از حمایت‌های گذرا به سوی ایجاد مسیر‌های پایدار و مستمر در سراسر کشور خبر داد.

وی با تأکید بر ضرورت «تخصصی‌کردن و جغرافیایی کردن» مجموعه‌های انسانی داوطلب، اعلام کرد که بنیاد در حال پیاده‌سازی مدلی نوین برای مدیریت ظرفیت‌های اجتماعی است.

دهقان با اشاره به اهمیت سلامت پیشگیرانه در مناطق کم برخوردار ، گفت: ما در بنیاد مستضعفان، تمرکز خود را بر غربالگری‌های حیاتی از جمله بینایی و شنوایی کودکان و همچنین پوشش کامل سلامت بانوان باردار قرار داده‌ایم تا از بروز آسیب‌های زیربنایی جلوگیری شود همچنین­ خدمات ما حتی تا مرحله کاشت حلزون ادامه دارد که به صورت رایگان انجام می‌شود. ­

حسین دهقان در خصوص برنامه‌های پیش روی بنیاد­ در حوزه آموزش دانش اموزان افزود: علاوه بر تجهیز مدارس، بر توانمندسازی معلمان نیز تمرکز کرده‌ایم، همچنین با طراحی و اجرای یک­ برنامه مبتنی بر هوش مصنوعی، در تلاشیم تا عدالت آموزشی فراگیر را برای دانش‌آموزان مناطق محروم به صورت عینی محقق کنیم.

رئیس بنیاد مستضعفان با تأکید بر مدیریت ظرفیت‌های مردمی، افزود: ما با بهره‌گیری از بیش از ۲۵۰ هزار نفر از معتمدین، تحصیل‌کردگان و گروه‌های محلی، بر اصل کار با مردم استوار هستیم. هدف ما ایجاد یک "زنجیره خدمت" است که در آن، گروه‌های پزشکی، وزارت بهداشت و بخش خصوصی به صورت منطقه‌ای و تخصصی در اختیار مناطق کم برخوردار قرار گیرند و در واقع ما می‌خواهیم با ایجاد این هم‌افزایی، بستری فراهم کنیم که متخصصان و داوطلبان با انجام فعالیت‌های خود، احساس مشارکت، موفقیت و مالکیت در نتایج حاصل از پروژه‌ها داشته باشند.

دهقان در پایان خاطرنشان کرد که این رویکرد فراسازمانی، با هدف ایجاد یک پویش ملی با پایگاه مردمی، برای حل چالش‌های بنیادین جامعه و ایجاد توسعه پایدار در سراسر کشور طراحی شده است.

­در پایان مراسم، رئیس بنیاد مستضعفان با اهدای لوح تقدیر و تندیس از مشارکت کنندگان مردمی در پویش مهر علوی تقدیر کرد. ­