به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ عبدالرضا حاجی‌علی‌بیگی با اشاره به محتوای نامه وزارت کشور گفت: در این نامه، با توجه به لزوم ایجاد ثبات مدیریت شهری و پیشگیری از برکناری شهردار به منظور جلوگیری از هرگونه وقفه در انجام وظایف شهرداری، استمرار فعالیت شهردار اراک برای تداوم خدمات‌رسانی به مردم در شرایط کنونی کشور مورد تأکید قرار گرفته است.

وی افزود: آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، حفظ آرامش، ثبات و استمرار روند خدمت‌رسانی در شهر است. مدیریت شهری باید بتواند بدون ایجاد وقفه، مأموریت‌های قانونی خود را انجام دهد و مسائل و مطالبات شهروندان را دنبال کند و این مهم نیازمند تعامل اعضای شورای اسلامی شهر و مدیریت شهری است.

فرماندار اراک ادامه داد: اختلاف‌نظر و نقد در چارچوب قانون، امری طبیعی است، اما نباید این مسائل به گونه‌ای پیش برود که اداره شهر، اجرای پروژه‌ها و ارائه خدمات روزمره به مردم دچار اختلال شود.

حاجی‌علی‌بیگی تصریح کرد: مبنای مدیریت شهرستان، قانون، مصالح عمومی و منافع مردم است و همه دستگاه‌ها و مجموعه‌های مسئول باید در چارچوب وظایف قانونی خود، برای حفظ انسجام و ثبات مدیریت شهری و پیشبرد امور اراک همکاری کنند.

وی گفت: امروز شهر اراک بیش از هر زمان دیگری به همدلی، آرامش، تصمیم‌گیری مسئولانه و تمرکز مدیران بر حل مسائل مردم نیاز دارد و نباید اجازه داد حاشیه‌ها، مسیر خدمت‌رسانی را تحت تأثیر قرار دهد.

فرماندار اراک در پایان تأکید کرد: پیام روشن نامه وزارت کشور، ضرورت جلوگیری از وقفه در مدیریت شهری و استمرار خدمت‌رسانی به مردم است و انتظار می‌رود همه مجموعه‌های مرتبط، با در نظر گرفتن شرایط کشور و مصالح شهروندان، در همین مسیر حرکت کنند.