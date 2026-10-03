استاندار آذربایجان‌غربی بر اصلاح ساختار‌های مالیاتی، افزایش سهم استان از درآمد‌های مالیاتی و بازنگری در نحوه توزیع عوارض ارزش افزوده تأکید کرده و گفت: ایجاد فضای اعتماد و امید برای سرمایه‌گذاران و پرهیز از ارائه آمار‌های غیرواقعی، از الزامات توسعه اقتصادی استان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی امروز در جلسه شورای مدیران استانداری آذربایجان‌غربی با تأکید بر شفافیت قوانین و تسهیل فرآیند پرداخت مالیات برای مؤدیان و تولیدکنندگان، افزود: اجرای طرح «نشان‌دار کردن مالیات» می‌تواند منابع را به سمت پروژه‌های مشخص و اولویت‌دار هدایت کند و باید سهم استان از این طرح افزایش یابد.

وی همچنین با تأکید بر تکمیل پروژه‌های مهم و اولویت‌دار استان و توجه به ظرفیت‌های گردشگری و میراث فرهنگی، خاطرنشان کرد: افتتاح بارگاه شمس تبریزی در خوی و توجه به مجموعه تاریخی حسنلو از ظرفیت‌های مهم برای معرفی بیشتر آذربایجان‌غربی است.

استاندار آذربایجان‌غربی احیای دریاچه ارومیه را نیز از اولویت‌های استان دانسته و افزود: اجرای پویش «رود روان» و آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با حوادث طبیعی، لایروبی رودخانه‌ها و مدیریت سیلاب و طوفان ضروری است.

رحمانی در پایان با قدردانی از تلاش‌های فراجا در تأمین امنیت و آرامش جامعه و تأکید بر همکاری دستگاه‌های اجرایی با این مجموعه، اضافه کرد: مدرسه‌سازی، تکمیل پروژه‌های سرمایه‌گذاری، مدیریت پسماند، گازرسانی به روستا‌ها و استفاده از ظرفیت مناطق آزاد و شهرداری‌ها از دیگر اولویت‌های مدیریت استان می‌باشد.