امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

حضور هوشمندانه و تمام عیار مردم در اجتماعات شبانه

حضور هوشمندانه مردم در شب ۲۱۶ تجمعات شبانه همزمان با سالروز عملیات وعده صادق ۲، میادین و خیابان‌ها باز هم شاهد حضور تمام عیار مردم مبعوث بود.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۱- ۱۷:۵۱
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
کاسبان خون
کاسبان خون
۱۴۰۵-۰۷-۰۸
اقدام ترامپ برای ایجاد کودتا در ایران
اقدام ترامپ برای ایجاد کودتا در ایران
۱۴۰۵-۰۷-۱۰
وقتی بازگشت چهره‌ها به وطن مطالبه برای عدالت را زنده می‌کند
وقتی بازگشت چهره‌ها به وطن مطالبه برای عدالت را زنده می‌کند
۱۴۰۵-۰۷-۰۹
جان‌فدا‌ها چه آموزش‌های نظامی می‌بینند؟
جان‌فدا‌ها چه آموزش‌های نظامی می‌بینند؟
۱۴۰۵-۰۷-۰۹
خبرهای مرتبط

اتحاد، رمز پیروزی ایران در برابر دشمنان

ایستادگی؛ رمز پیروزی در میدان

مردم در تجمعات شبانه از ایستادگی در برابر دشمن در شرایط جنگ اقتصادی گفتند

برچسب ها: تجمع مردمی ، اتحاد مردم ایران ، انسجام ملی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 