مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: وجود ۵۵۵ مدرسه یک تا ۱۰ نفره به ویژه در مناطق روستایی و سخت گذر استان، نقش مهمی در استمرار تعلیم و تربیت دانش آموزان و پیشگیری از ترک تحصیل دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان محمدرضا فرح بخش با اشاره به وضعیت توزیع مدارس کم‌جمعیت در استان اظهار کرد: در مجموع ۵۵۵ مدرسه با جمعیت یک تا ۱۰ دانش‌آموز در دوره‌های مختلف تحصیلی در استان کرمان فعال هستند که بخش قابل توجهی از این مدارس در دوره ابتدایی قرار دارند.

وی افزود: در دوره ابتدایی، ۵۲۹ مدرسه یک تا ۱۰ نفره فعالیت دارند که شامل ۱۵ مدرسه یک‌نفره، ۴۹ مدرسه دونفره، ۷۸ مدرسه سه‌نفره، ۸۵ مدرسه چهارنفره، ۷۰ مدرسه پنج‌نفره، ۵۲ مدرسه شش‌نفره، ۶۴ مدرسه هفت‌نفره، ۵۲ مدرسه هشت‌نفره، ۳۱ مدرسه نه‌نفره و ۳۳ مدرسه ۱۰ نفره است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان اینکه در مجموع یک‌هزار و ۸۰۱ کلاس درس زیر ۱۰ نفر در سطح استان وجود دارد، تصریح کرد: این آمار نشان‌دهنده گستردگی پراکندگی جمعیتی و جغرافیایی دانش‌آموزان در برخی مناطق استان است و مدیریت این مدارس نیازمند نگاه ویژه و متناسب با شرایط هر منطقه است.

فرح بخش خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین آثار فعالیت مدارس کم‌جمعیت، فراهم کردن امکان دسترسی دانش‌آموزان مناطق دورافتاده و کم‌برخوردار به آموزش رسمی است، موضوعی که می‌تواند از بازماندن دانش‌آموزان از تحصیل و ترک تحصیل ناشی از دشواری رفت‌وآمد یا فاصله زیاد با مدارس جلوگیری کند.

وی تأکید کرد: برای کاهش ترک تحصیل، صرفاً افزایش ظرفیت آموزشی کافی نیست، بلکه باید شرایطی فراهم شود که دانش‌آموز بتواند در نزدیک‌ترین و مناسب‌ترین فضای آموزشی به محل زندگی خود ادامه تحصیل دهد و خانواده نیز دغدغه کمتری برای دسترسی فرزندش به مدرسه داشته باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: شناسایی دانش‌آموزان در معرض ترک تحصیل، تقویت مدارس مناطق کم‌جمعیت، توجه به حمل‌ونقل دانش‌آموزی و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و خیران، مجموعه اقداماتی است که می‌تواند در حفظ دانش‌آموزان در چرخه تعلیم و تربیت مؤثر باشد.

فرح بخش تصریح کرد: رویکرد آموزش و پرورش این است که هیچ دانش‌آموزی به دلیل محل سکونت، پراکندگی جمعیت یا دشواری دسترسی به مدرسه از فرصت تحصیل محروم نشود و استمرار این رویکرد می‌تواند به کاهش نرخ ترک تحصیل و افزایش عدالت آموزشی در استان کمک کند.