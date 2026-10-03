به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ مدیرعامل منطقه آزاد اردبیل- بیله سوار گفت: از امروز برای نخستین‌بار با همکاری پلیس راهور و بر اساس مصوبه شورای تأمین استان اردبیل، تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد در سراسر استان آغاز شد و مالکان این خودروها دیگر محدودیتی برای تردد در شهرهای مختلف استان نخواهند داشت.

محمدی افزود: شهروندان تنها از طریق سایت رسمی منطقه آزاد اردبیل، شرکت‌های مجاز و دارای شرایط برای خرید انتخاب کنند و به هیچ عنوان اقدام به پیش‌خرید خودروهای منطقه آزاد نکنند

وی با اشاره به پلاک‌گذاری خودرو‌های وارداتی منطقه آزاد اردبیل، از تلاش‌ها و همراهی فرماندهی انتظامی استان و اعضای شورای تأمین قدردانی کرد که با تصویب شعاع حرکتی در محدوده کل استان، زمینه بهره‌مندی مردم از مزایای این منطقه فراهم شد.