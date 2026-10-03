رئیس کل دادگستری استان گلستان از انتقال دادگاه‌های خانواده به ساختمان جدید خبر داد و گفت: ساختمان جدید از نظر فضای اداری، دسترسی و امکانات، ظرفیت مناسبی برای استقرار این مجموعه دارد.

دادگاه‌های خانواده گلستان به زودی به ساختمان جدید منتقل می‌شوند

دادگاه‌های خانواده گلستان به زودی به ساختمان جدید منتقل می‌شوند

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، اسپانلو گفت: ساختمان جدید دارای اتاق‌های بزرگ، راهرو‌های مناسب و فضای باز است و امکان ایجاد فضای مناسب برای خانواده‌ها و همچنین طراحی اتاق ملاقات کودک در آن وجود دارد.

اسپانلو در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت شعب دادگاه تجدیدنظر استان، بر ضرورت بررسی میزان ارجاع و عملکرد شعب تأکید کرد و گفت: وضعیت شعب باید به صورت موردی بررسی شود و در جلسات شورای معاونین نیز این موضوع به شکل جدی دنبال خواهد شد.

گفت: بخشی از مراجعات مردمی مربوط به دادگستری گرگان و حوزه اجرای احکام است که برای کاهش گلایه مندی مردم، به صورت ویژه بر بررسی و تعیین تکلیف پرونده‌های دارای چالش در این بخش تمرکز و اقدام خواهد شد.

اسپانلو با تأکید بر ضرورت ارتباط مستقیم مدیران قضایی با مردم افزود: روسا و دادستان‌ها باید برای شنیدن مستقیم مشکلات مراجعان وقت بیشتری اختصاص دهند و صرف ارجاع افراد به واحد‌های مربوط، نباید پایان فرآیند رسیدگی به درخواست آنان باشد.

وی افزود: این که مردم احساس کنند مسئول مجموعه شخصاً حرف آنها را شنیده است، می‌تواند در ایجاد آرامش و کاهش گلایه‌ها مؤثر باشد.

رئیس کل دادگستری گلستان تأکید کرد مدیران قضایی باید برای شنیدن مطالبات مردم وقت کافی اختصاص دهند

وی در بخش دیگری از سخنان خود از ضرورت تغییر رویکرد در برگزاری میز‌های خدمت قضایی هم گفت و افزود: باید مرز میان مطالبه‌گری و اجرا رعایت شود و حضور دستگاه قضایی در این برنامه‌ها باید در چارچوب دستورالعمل حقوق عامه و با رویکرد مطالبه‌گری باشد و ما در دادگستری استان خواسته‌های مردم را از دستگاه مسئول پیگیری و اجرای تعهدات را مطالبه کند.

جلسه شورای معاونین دادگستری استان گلستان هر هفته به منظور برنامه ریزی برای اقدامات طول هفته و پیگیری اقداماتی که برای بهبود خدمات قضایی به مردم صورت می‌گیرد، برگزار می‌شود.