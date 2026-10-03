هفته سوم لیگ برتر فوتبال زنان با پیروزی یک بر صفر ایستا مقابل ملوان به پایان رسید تا این تیم نخستین برد خود در فصل جدید را جشن بگیرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، هفته سوم لیگ برتر فوتبال زنان امروز (شنبه ۱۱ مهر) با برگزاری دیدار ایستا و ملوان به پایان رسید و ایستا موفق شد با یک گل حریف خود را شکست دهد و نخستین پیروزی‌اش در فصل جدید را به دست آورد.

این دیدار از ساعت ۱۶:۳۰ برگزار شد و ایستا با ثبت برتری یک بر صفر مقابل ملوان ۳ امتیاز ارزشمند این مسابقه را کسب کرد.

در پایان هفته سوم لیگ برتر فوتبال زنان پرسپولیس و سپاهان با پیروزی در دیدار‌های روز گذشته ۹ امتیازی شدند و در رتبه‌های اول و دوم جدول قرار گرفتند. خاتون بم نیز با کسب پیروزی برابر آوا ۷ امتیازی شد و در جایگاه سوم قرار گرفت.