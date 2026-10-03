به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی، استاندار آذربایجان غربی، با اشاره به جایگاه فرهنگی استان، اظهار کرد: در آذربایجان غربی تاریخ، فرهنگ، ادب و عرفان در گوشه‌گوشه آن به هم پیوند خورده‌اند و با توجه به تنوع فرهنگی و پیشینه تمدنی، این استان می‌تواند نقشی محوری در آینده فرهنگی و اقتصادی کشور ایفا کند.

او با اشاره به مفاخر برجسته منطقه، شمس تبریزی و شهر خوی را در جایگاهی ممتاز قرار داد و تصریح کرد: شمس تنها یک نام در تاریخ عرفان نیست، بلکه از چهره‌های اثرگذار فرهنگ و اندیشه ایرانی است که نامش با یکی از ماندگارترین پیوند‌های فکری تاریخ ادبیات، یعنی رابطه با مولانا، گره خورده و از مرز‌های جغرافیایی ایران فراتر رفته و به شخصیتی جهانی تبدیل شده است.

رحمانی با تأکید بر اهمیت شناخت مفاخر، خاطرنشان کرد: ملت‌ها تنها با مرز‌ها و بنا‌ها شناخته نمی‌شوند، بلکه اندیشه‌ها و عارفانی همچون شمس تبریزی هستند که به تمدن آنها معنا می‌بخشند و شناخت این سرمایه‌های ماندگار، در حقیقت شناخت بخشی از هویت ملی و تلاش برای حفظ حافظه فرهنگی ایران در برابر چالش‌های جهانی است.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به پیوند عمیق شهر خوی با شمس تبریزی، این شهرستان را یکی از کانون‌های مهم میراث عرفانی و ادبی ایران دانست و اضافه کرد: پاسداشت این جایگاه، فراتر از حفظ یک اثر تاریخی، تلاشی برای انتقال میراث معنوی به نسل‌های آینده است و خوی می‌تواند با تکیه بر این سرمایه، جایگاه خود را به عنوان یکی از مقصد‌های مهم گردشگری فرهنگی و عرفانی کشور تثبیت کند.

او در ادامه به مفهوم گردشگری فرهنگی پرداخت و آن را فراتر از بازدید از بنا‌های مادی دانست و گفت: گردشگری فرهنگی یعنی سفر برای شناخت یک اندیشه، یک شخصیت و یک روایت تاریخی؛ از این منظر، شمس می‌تواند محور شکل‌گیری یک روایت فرهنگی گسترده درباره خوی و آذربایجان غربی باشد.

رحمانی همچنین بر ضرورت پیوند دادن میراث فرهنگی با زندگی امروز از طریق پژوهش، آموزش و رویداد‌های علمی تأکید و خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های خوی تنها به شمس محدود نمی‌شود و این شهرستان بخشی از مجموعه متنوع میراث آذربایجان غربی است که در کنار آثار دیگری همچون تخت سلیمان تکاب، تپه حسنلو و مسجد جامع ارومیه، مجموعه‌ای از تمدن‌های گوناگون را به نمایش می‌گذارد.

استاندار آذربایجان غربی از برداشتن گام‌های عملیاتی برای تحقق این ظرفیت‌ها خبر داد و اعلام کرد: با توجه به جایگاه جهانی شمس تبریزی، با همکاری دکتر صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، تلاش‌ها برای افتتاح و بهره‌برداری سریع از بنای بارگاه شمس تبریزی در خوی به جریان افتاده است و این بنا در وسعتی به اندازه ۷۰۰۰ مترمربع شامل ۳۵۰۰ متر فضای مسقف طراحی شده است.

رحمانی در پایان، ضمن قدردانی از همراهی جدی وزیر میراث فرهنگی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و همچنین تلاش‌های شبانه‌روزی مدیران، مهندسان و کارکنان اداره‌کل میراث فرهنگی استان، استادکاران و کارگران در اجرای این پروژه، ابراز امیدواری کرد که با تقویت زیرساخت‌ها و حمایت از پژوهش‌های مرتبط، جایگاه شایسته این مفاخر در عرصه ملی و بین‌المللی بیش از پیش تثبیت شود.