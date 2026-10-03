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اولین بارش پاییزی طبیعت بویین میاندشت، فریدونشهر وخوانسار در غرب استان را با طراوت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره هواشناسی بویین میاندشت گفت: طبق پیش بینی های قبلی سامانه بارشی از ساعتی پیش فعال شده که شاهد رگبار پراکنده در سطح شهرستان هستیم.
نوروز ملکی افزود: شرایط ابرناکی و گاهی بارش پراکنده در بعداز ظهرها را تا اواخر هفته در سطح منطقه خواهیم داشت.
همچنین در شهرستان های فریدونشهر و خوانسار هم بارش باران شدت گرفته و هوای این دو شهرستان را پاییزی کرده است.