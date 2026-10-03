رئیس پلیس راه راهور فراجا از اعمال محدودیت تردد در جاده چالوس و آزادراه تهران شمال در مسیر جنوب به شمال خبر داد و گفت: این دو محور تا زمان تخلیه کامل بار ترافیکی، به صورت یکطرفه مدیریت خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ سیاوش محبی با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های مواصلاتی کشور گفت: به دلیل ترافیک سنگین در جاده چالوس در مسیر شمال به جنوب مقرر شد از ساعت ۱۷ امروز (۱۱ مهرماه) تردد همه وسایل نقلیه در مسیر جنوب به شمال از ابتدای آزادراه تهران-شمال و جاده چالوس ممنوع شود.

وی افزود: در ادامه، مسیر شمال به جنوب این دو محور تا زمان تخلیه کامل بار ترافیکی، به صورت یکطرفه مدیریت خواهد شد و این محدودیت تا عادی شدن وضعیت ترافیکی ادامه خواهد داشت.

رئیس پلیس راه راهور فراجا در ادامه درباره آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محور‌های مواصلاتی کشور اظهار کرد: در برخی از محور‌های استان‌های آذربایجان شرقی، البرز، تهران، گیلان، اردبیل، مازندران، زنجان، کردستان و قزوین بارش پراکنده باران گزارش شده است.

محبی درباره وضعیت ترافیکی محور‌ها نیز گفت: در مسیر جنوب به شمال محور چالوس در محدوده‌های سیاه‌بیشه و ولی‌آباد و مسیر شمال به جنوب این محور در محدوده ماسال تا مجلار ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی ادامه داد: در محور هراز نیز در مسیر رفت و برگشت محدوده‌های سه‌راهی چلاو و رینه ترافیک نیمه‌سنگین است.

به گفته رئیس پلیس راه راهور فراجا، در آزادراه قزوین- کرج- تهران نیز در محدوده گلشهر تا مهرشهر و محدوده پایانه شهید کلانتری تا استاندارد، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.