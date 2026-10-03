شخصی سازی کارت بلیط در ۲۶ ایستگاه مترو
مدير ارتباطات و امور بين الملل شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه از تغییر فرآیند صدور کارت بلیتهای جدید خبر داد و گفت: از امروز در ۲۶ ایستگاه کارتهای جدید مترو پس از ثبت کدملی و تأیید شماره همراه خریدار، در گیشههای فروش بلیت بهصورت آنی شخصیسازی و صادر میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، هادي زند درباره محل ارائه خدمات حضوری شخصیسازی کارت بلیت و افزایش ایستگاههای ارائه دهنده خدمات شخصیسازی گفت: از امروز این خدمات در ایستگاههای صادقیه، تئاترشهر، میدان آزادی، امام خمینی ، میدان انقلاب اسلامی و آزادگان، شهرری، میدان محمدیه، پانزده خرداد، دروازه دولت، شهید حقانی، تجریش، شادمان، دانشگاه علم و صنعت، فرهنگسرا، نعمت آباد، میدان ولی عصر ، میدان جهاد، قائم، بیمه، ارم سبز، کرج، گلشهر، شهدای دولت آباد، دانشگاه تربیت مدرس و میدان کتاب ارائه میشود .
وی افزود: در فرآیند جدید، پس از ثبت کدملی مسافر در سامانه فروش، کد تأیید به شماره همراه وی ارسال میشود و پس از وارد کردن کد و تأیید نهایی، کارت به نام فرد صادر و شخصیسازی خواهد شد.
زند افزود: با اجرای این فرآیند، کارتهای بلیت جدید از زمان خرید به اطلاعات مالک متصل میشوند و امکان خرید کارت بدون ثبت اطلاعات مالک وجود نخواهد داشت.
وی با اشاره به مزیت شخصیسازی کارت بلیت گفت: با ثبت اطلاعات مالک، در صورت مفقودی یا خرابی کارت، امکان حفظ اعتبار و پیگیری آن برای مسافر فراهم خواهد بود.
مدير ارتباطات و امور بين الملل شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه ادامه داد: اتصال کارت بلیت به اطلاعات مالک، در چارچوب یکپارچهسازی و هوشمندسازی بلیتهای حملونقل شهری انجام میشود و میتواند در تکمیل پرونده الکترونیک سفر، استفاده از ظرفیتهای بیمهای و همچنین زمینهسازی برای اعمال تخفیفهای حمایتی و هدفمند مدیریت شهری مورد استفاده قرار گیرد.
زند گفت: مسافرانی که از قبل کارت بلیت دارند، نیازی به خرید کارت جدید ندارند و میتوانند کارت موجود خود را از طریق نرم افزار «شهرزاد» یا باجههای منتخب، بهصورت رایگان به کدملی و شماره همراه خود متصل و شخصیسازی کنند.