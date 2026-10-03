پخش زنده
امروز: -
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کردستان از انجام ۴ هزار و ۶۰۰ مورد بازدید کنترلی از جایگاههای عرضه سوخت و مصرفکنندگان عمده استان در ۶ ماه نخست امسال خبر داد و گفت: این بازدیدها با هدف کنترل کیفیت فرآوردهها، نظارت بر میزان سوخت تخصیصی و جلوگیری از عرضه خارج از شبکه انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، جلال حمهحسنی مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کردستان، در دیدار با بازرس کل استان، اظهار کرد: در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی، تأمین و توزیع مطلوب سوخت و جلوگیری از عرضه خارج از شبکه فرآوردههای نفتی، جایگاههای عرضه سوخت و مصرفکنندگان عمده استان بهصورت مستمر مورد نظارت قرار میگیرند.
وی افزود: در ۶ ماه نخست سال جاری، کارشناسان سرویسهای صنعتی و نواحی شرکت ۴ هزار و ۶۰۰ مورد بازدید از جایگاههای عرضه فرآوردههای نفتی و مصرفکنندگان عمده انجام دادهاند که در این بازدیدها، کیفیت فرآوردههای عرضهشده و میزان سوخت تخصیصی مورد نیاز واحدها مورد بررسی قرار گرفته است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کردستان با اشاره به مرزی بودن استان و تفاوت قیمت فرآوردههای نفتی در دو سوی مرز، گفت: صیانت از فرآوردههای نفتی بهعنوان سرمایه ملی و جلوگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه، از اولویتهای این شرکت است و در همین راستا اقدامات نظارتی متعددی در سطح استان انجام میشود.
وی نظارت و بازدید واحدهای بازرسی، حراست و عملیاتی شرکت از مصرفکنندگان عمده و جزئی، جایگاههای عرضه فرآوردههای نفتی، واحدهای تولیدی و صنعتی را از جمله این اقدامات عنوان کرد.
حمهحسنی همچنین به اجرای طرحهای مختلف در زمینه توزیع فرآوردههای نفتی اشاره کرد و گفت: توزیع الکترونیکی نفت سفید و گاز مایع خانوارها، توزیع الکترونیکی نفتگاز بخش کشاورزی و اجرای طرح باکپر در پایانه مرزی باشماق مریوان از دیگر اقدامات انجامشده در راستای مدیریت و صیانت از فرآوردههای نفتی است.
وی در ادامه از ایجاد زیرساختهای لازم و نصب دستگاه صدور آنی کارت سوخت در هفت ناحیه شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کردستان خبر داد و افزود: شهروندان میتوانند با ثبتنام در سامانه fcs.niopdc.ir و انتخاب گزینه «تحویل حضوری»، کارت سوخت خود را حداکثر ظرف ۴۸ ساعت دریافت کنند.