به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت صاحب‌الزمان(عج) استان به مناسبت هفته نیروی انتظامی تلاش نیروهای انتظامی را ارج نهاد.

در بخشی از این پیام آمده است:

هفته نیروی انتظامی، یادآور مجاهدت مردان و زنانی است که با تکیه بر ایمان، روحیه جهادی و احساس مسئولیت، صیانت از نظم و امنیت جامعه و خدمت بی‌منت به مردم را سرلوحه رسالت خویش قرار داده‌اند، امنیت، از بنیادی‌ترین نیازهای هر جامعه و بستر تحقق آرامش، پیشرفت و شکوفایی کشور، نعمتی ارزشمند که بخش مهمی از آن، مرهون تلاش‌های خستگی‌ناپذیر حافظان نظم و امنیت است؛ مجاهدانی که در خط مقدم مقابله با تهدیدها، پیشگیری از آسیب‌ها و پاسداری از آرامش عمومی، مسئولیتی خطیر و پراهمیت بر عهده دارند.

در بخش دیگری چنین آمده است:بی‌تردید، حفظ و ارتقای امنیت پایدار، نیازمند هم ‌افزایی، هماهنگی و همکاری همه مجموعه‌های مسئول و نیروهای حافظ امنیت است؛ مسیری که در آن، تعامل و همکاری سپاه و فراجا می‌تواند زمینه‌ساز خدمت مؤثرتر به مردم و صیانت هوشمندانه‌تر از امنیت جامعه باشد.

اقتدار، هوشیاری و مردم‌داری نیروهای انتظامی، سرمایه‌ای ارزشمند برای امنیت و آرامش جامعه و پشتوانه‌ای برای استمرار خدمت صادقانه به مردم شریف ایران اسلامی است.