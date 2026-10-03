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سپاه حضرت صاحبالزمان(عج) استان در پیامی ثمره مجاهدت تلاشگران نیروی انتظامی را آرامش مردم دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت صاحبالزمان(عج) استان به مناسبت هفته نیروی انتظامی تلاش نیروهای انتظامی را ارج نهاد.
در بخشی از این پیام آمده است:
هفته نیروی انتظامی، یادآور مجاهدت مردان و زنانی است که با تکیه بر ایمان، روحیه جهادی و احساس مسئولیت، صیانت از نظم و امنیت جامعه و خدمت بیمنت به مردم را سرلوحه رسالت خویش قرار دادهاند، امنیت، از بنیادیترین نیازهای هر جامعه و بستر تحقق آرامش، پیشرفت و شکوفایی کشور، نعمتی ارزشمند که بخش مهمی از آن، مرهون تلاشهای خستگیناپذیر حافظان نظم و امنیت است؛ مجاهدانی که در خط مقدم مقابله با تهدیدها، پیشگیری از آسیبها و پاسداری از آرامش عمومی، مسئولیتی خطیر و پراهمیت بر عهده دارند.
در بخش دیگری چنین آمده است:بیتردید، حفظ و ارتقای امنیت پایدار، نیازمند هم افزایی، هماهنگی و همکاری همه مجموعههای مسئول و نیروهای حافظ امنیت است؛ مسیری که در آن، تعامل و همکاری سپاه و فراجا میتواند زمینهساز خدمت مؤثرتر به مردم و صیانت هوشمندانهتر از امنیت جامعه باشد.
اقتدار، هوشیاری و مردمداری نیروهای انتظامی، سرمایهای ارزشمند برای امنیت و آرامش جامعه و پشتوانهای برای استمرار خدمت صادقانه به مردم شریف ایران اسلامی است.