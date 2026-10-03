شهرستان لامرد به عنوان یکی از مراکز حضور زائران راهیان نور و راهیان پیشرفت در جنوب کشور معرفی می‌شود.

لامرد در مسیر تبدیل شدن به مرکز راهیان نور و راهیان پیشرفت

لامرد در مسیر تبدیل شدن به مرکز راهیان نور و راهیان پیشرفت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، جانشین سازمان بسیج مستضعفین کشور گفت: قرار است پس از تایید شورای مرکزی، شهرستان لامرد به عنوان یکی از مراکز حضور زائران راهیان نور و راهیان پیشرفت در جنوب کشور معرفی شود.

سردار قریشی افزود: باید شرایطی فراهم شود تا هنرمندان سراسر کشور بتوانند طرح‌های فاخر و ماندگاری برای یادمان شهیدان جنوب فارس و شهرستان لامرد ارائه کنند و در این مسیر باید از ظرفیت رسانه ملی و سایر رسانه‌ها استفاده شود.

وی گفت: این واقعه باید از طریق تولید فیلم، مستند، انیمیشن، کتاب و سایر آثار هنری ثبت و روایت شود و در کنار آن پیگیری‌های حقوقی لازم در مجامع بین‌المللی نیز صورت گیرد.

سردار قریشی افزود: حفظ ابنیه آسیب دیده به عنوان اسناد جنایت، فضاسازی مناسب برای حضور زائران و طراحی یک نظام روایتگری اصولی از دیگر اولویت‌های این طرح است.

سیدموسی موسوی نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی هم گفت: ظرفیت‌های فرهنگی، صنعتی و تاریخی شهرستان لامرد می‌تواند زمینه‌ساز حضور گسترده زائران راهیان نور و راهیان پیشرفت در این منطقه باشد.

شهرستان لامرد در جنوب فارس و در فاصله ۳۶۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.