پخش زنده
امروز: -
استاندار گلستان با بیان اینکه استان به عنوان الگوی وحدت و انسجام در جهان اسلام شناخته میشود، گفت:کنگره ۴۰۰۰ شهید استان با محوریت وحدت و وفاق، به فرصتی برای ترویج فرهنگ ایثار و صیانت از ارزشهای انقلاب اسلامی تبدیل خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، علیاصغر طهماسبی در جلسه شورای سیاستگذاری کنگره ۴۰۰۰ شهید استان، ضمن اشاره به دیدار اعضای کنگره با رهبر شهید وگرامیداشت یاد و خاطره معظم له گفت:با وجود وقایع اخیر و درگیری در جبهه نبرد با استکبار جهانی، فعالیت کمیتههای بیستگانه با همراهی مدیران استانی، فرمانداران، ائمه جمعه و سپاه نینوای استان بدون وقفه و با قدرت ادامه یافته است.
استاندار گلستان با تأکید بر بسیج تمامی ظرفیتهای استان برای برگزاری مطلوب این رویداد تصریح کرد: شهرداران و دهیاران استان موظف شدهاند در راستای فضاسازی محیطی و مبلمان شهری و روستایی پیرامون اجلاسیه، اقدامات لازم را عملیاتی کنند.
طهماسبی با اشاره به روند انتخاب شعار این کنگره گفت: از میان ۸۵۰ شعار پیشنهادی، در نهایت شعار «همنفس با وحدت، همقدم تا شهادت» انتخاب شد که بازتابدهنده هویت و جایگاه ویژه استان گلستان در ترویج وفاق ملی است.
او در پایان ضمن قدردانی از همراهی رسانهها، علما و مدیران استانی خاطرنشان کرد: نمایشگاه بینالمللی گرگان از ابتدای آبانماه جهت برپایی غرفهها و برنامههای تبلیغی در اختیار ستاد کنگره قرار گرفته است و اجلاسیه نهایی از اول تا هفتم آبانماه برگزار خواهد شد.