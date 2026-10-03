رئیس هیئت پارلمانی در اتحادیه بین‌المجالس جهانی(IPU) از اعزام هیئت پارلمانی کشورمان به تانزانیا به منظور شرکت در صدوپنجاه‌وسومین اجلاس این اتحادیه خبر داد و گفت: سه نشست اتحادیه مجالس‌های آسیایی، اسلامی و عدم تعهد نیز در حاشیه این دوره از اجلاس تشکیل می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، منوچهر متکی با اشاره به سفر هیئت پارلمانی کشورمان به تانزانیا، به منظور شرکت در صدوپنجاه‌وسومین اجلاس اتحادیه بین‌المجالس جهانی(IPU)، گفت: این دوره از اجلاس IPU در شهر آروشا کشور تانزانیا برگزار می شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه شعار اجلاس امسال در تانزانیا «حکمرانی خوب و توانمندسازی» است، اظهار داشت: قرار است سه نشست اتحادیه بین المجالس آسیایی(APA)، اتحادیه بین المجالس کشورهای اسلامی(PUIC) و اتحادیه مجالس کشورهای عضو جنبش عدم تعهد نیز در حاشیه این اجلاس برگزار شود.

او در ادامه تصریح کرد: همچنین قرار است در جریان این اجلاس، سازوکارهای جدیدی برای برگزاری نشست کشورهای عضو شانگهای و عضو بریکس در سطوح پارلمانی تدبیر شود.

رئیس هیئت پارلمانی اتحادیه بین المجالس جهانی کشورمان در پایان خاطر نشان کرد: در جریان این مأموریت، اعضای هیئت پارلمانی اعزامی به تانزانیا در کمیته هایی از جمله توسعه پایدار، حقوق بشر و صلح بین المللی و جوانان با هدف اثرگذاری در حوزه دیپلماسی پارلمانی شرکت و سخنرانی خواهند کرد.

به گزارش خانه ملت، عبدالحسین روح الامینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مردم تهران، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم تنکابن، علی اصغر باقرزاده عضو کمیسیون بهداشت و نماینده مردم بابلسر و فتح الله توسلی سخنگوی کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس از دیگر اعضای هیئت پارلمانی اعزامی کشورمان به تانزانیا هستند.