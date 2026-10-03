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اعدام سیاوش جمشیدی، تروریست مسلح

سیاوش جمشیدی خیرآبادی، از اراذل و اوباش سطح یک شهرکرد و مجرمان باسابقه منطقه، به جرم محاربه از طریق شلیک با سلاح گرم و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور اعدام شد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۱- ۱۷:۳۷
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برچسب ها: اعدام ، تروریست مسلح ، اغتشاشگر
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