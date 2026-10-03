اعدام سیاوش جمشیدی، تروریست مسلح

سیاوش جمشیدی خیرآبادی، از اراذل و اوباش سطح یک شهرکرد و مجرمان باسابقه منطقه، به جرم محاربه از طریق شلیک با سلاح گرم و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور اعدام شد.