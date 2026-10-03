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فرمانده سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان با صدور پیامی از حضور پرشور مردم در رزمایش بزرگ «جانفدایان» قدردانی کرد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ فرمانده سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان با صدور پیامی از حضور پرشور مردم در رزمایش بزرگ «جانفدایان» قدردانی کرد و این حضور را جلوهای از اتحاد، همبستگی و همراهی مردم با انقلاب اسلامی و آرمانهای شهدا دانست.
متن پیام ایشان به این شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
مردم غیور و بصیر استان زنجان بار دیگر نشان دادند که پای عهد خود با انقلاب اسلامی، شهدا و آرمانهای بلند ایران عزیز، استوار و پابرجا ایستادهاند.
حضور پرشور و کمنظیر مردم در رزمایش بزرگ «جانفدایان»، صحنهای باشکوه از اتحاد، غیرت و ایمان مردمی بود که نام زنجان را شایسته عنوان «پایتخت شور و شعور حسینی» کردهاند.
این اجتماع عظیم، تنها یک گردهمایی نبود؛ بلکه فریادی رسا از وفاداری، بصیرت و آمادگی مردمی بود که در هر میدان، حماسهای تازه میآفرینند، زنجانیها همواره پرچم عزت و اقتدار ایران اسلامی را برافراشته نگه میدارند.
بر خود لازم میدانم از یکایک مردم شریف زنجان، خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، بسیجیان، پیشکسوتان جهاد و مقاومت، مسئولان، نیروهای مسلح، دستگاههای اجرایی، عوامل برگزاری و اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی که در خلق و انعکاس این حماسه نقشآفرینی کردند، صمیمانه قدردانی کنم.
حماسه «جانفدایان» در تاریخ پرافتخار زنجان ماندگار خواهد شد و جلوهای دیگر از ایستادگی این مردم پای عزت و سربلندی ایران اسلامی را به نمایش گذاشت.