به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ فرمانده سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان با صدور پیامی از حضور پرشور مردم در رزمایش بزرگ «جان‌فدایان» قدردانی کرد و این حضور را جلوه‌ای از اتحاد، همبستگی و همراهی مردم با انقلاب اسلامی و آرمان‌های شهدا دانست.

متن پیام ایشان به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

مردم غیور و بصیر استان زنجان بار دیگر نشان دادند که پای عهد خود با انقلاب اسلامی، شهدا و آرمان‌های بلند ایران عزیز، استوار و پابرجا ایستاده‌اند.

حضور پرشور و کم‌نظیر مردم در رزمایش بزرگ «جان‌فدایان»، صحنه‌ای باشکوه از اتحاد، غیرت و ایمان مردمی بود که نام زنجان را شایسته عنوان «پایتخت شور و شعور حسینی» کرده‌اند.

این اجتماع عظیم، تنها یک گردهمایی نبود؛ بلکه فریادی رسا از وفاداری، بصیرت و آمادگی مردمی بود که در هر میدان، حماسه‌ای تازه می‌آفرینند، زنجانی‌ها همواره پرچم عزت و اقتدار ایران اسلامی را برافراشته نگه می‌دارند.

بر خود لازم می‌دانم از یکایک مردم شریف زنجان، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، بسیجیان، پیشکسوتان جهاد و مقاومت، مسئولان، نیرو‌های مسلح، دستگاه‌های اجرایی، عوامل برگزاری و اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی که در خلق و انعکاس این حماسه نقش‌آفرینی کردند، صمیمانه قدردانی کنم.

حماسه «جان‌فدایان» در تاریخ پرافتخار زنجان ماندگار خواهد شد و جلوه‌ای دیگر از ایستادگی این مردم پای عزت و سربلندی ایران اسلامی را به نمایش گذاشت.