به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،مهرداد محمدپور شاطری در گفتگو با خبرنگاران از برگزاری مراسم جشن عاطفه‌ها در تمامی مدارس آذربایجان شرقی در روز دوشنبه ۱۳ مهرماه خبر داد و گفت: کمک‌های جمع‌آوری‌شده در این مراسم همان روز بین دانش‌آموزان نیازمند توزیع می‌شود.

وی با تاکید بر ضرورت حمایت از دانش‌آموزان نیازمند اظهار کرد:جشن عاطفه‌ها با شعار آینده‌ساز باشیم و با مشارکت آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی در تمامی مدارس استان برگزار می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر ۲۱ هزار دانش‌آموز در آذربایجان‌شرقی تحت حمایت کمیته امداد استان قرار دارند.

مدیر کل کمیته امداد آذربایجان‌شرقی ادامه داد:در قالب پویش ملی و معنوی جشن عاطفه‌ها تاکنون ۲۱ هزار بسته تحصیلی تهیه و بین دانش‌آموزان نیازمند توزیع شده است تا این دانش‌آموزان با دغدغه کمتری به تحصیل بپردازند.

وی ضمن دعوت از مردم نوع‌دوست استان و خیرین برای مشارکت در پویش ملی و معنوی جشن عاطفه‌ها خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند از طریق نصب نرم‌افزار صدقه من یا با شماره‌گیری کد دستوری #۰۴۱۸۸۷۷ در این پویش مشارکت کرده و کمک‌های خود را به نیازمندان اختصاص دهند.