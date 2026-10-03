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مدیر کل کمیته امداد آذربایجانشرقی با اشاره به حمایت این نهاد از ۲۱ هزار دانشآموز در استان از برگزاری جشن عاطفهها در تمامی مدارس آذربایجانشرقی در روز دوشنبه ۱۳ مهر ماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،مهرداد محمدپور شاطری در گفتگو با خبرنگاران از برگزاری مراسم جشن عاطفهها در تمامی مدارس آذربایجان شرقی در روز دوشنبه ۱۳ مهرماه خبر داد و گفت: کمکهای جمعآوریشده در این مراسم همان روز بین دانشآموزان نیازمند توزیع میشود.
وی با تاکید بر ضرورت حمایت از دانشآموزان نیازمند اظهار کرد:جشن عاطفهها با شعار آیندهساز باشیم و با مشارکت آموزش و پرورش آذربایجانشرقی در تمامی مدارس استان برگزار میشود.
وی افزود: در حال حاضر ۲۱ هزار دانشآموز در آذربایجانشرقی تحت حمایت کمیته امداد استان قرار دارند.
مدیر کل کمیته امداد آذربایجانشرقی ادامه داد:در قالب پویش ملی و معنوی جشن عاطفهها تاکنون ۲۱ هزار بسته تحصیلی تهیه و بین دانشآموزان نیازمند توزیع شده است تا این دانشآموزان با دغدغه کمتری به تحصیل بپردازند.
وی ضمن دعوت از مردم نوعدوست استان و خیرین برای مشارکت در پویش ملی و معنوی جشن عاطفهها خاطرنشان کرد: شهروندان میتوانند از طریق نصب نرمافزار صدقه من یا با شمارهگیری کد دستوری #۰۴۱۸۸۷۷ در این پویش مشارکت کرده و کمکهای خود را به نیازمندان اختصاص دهند.