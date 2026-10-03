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رئیسجمهور سومالی با اعلام اینکه ، ساکنان سومالی لند با حضور رژیم صیهونیستی ، مخالف هستند، علت این اقدام را تحرکات رژیم صیهونی برای منطقه غرب آسیا برشمرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شبکه الجزیره در خبری فوری گزارش داد: حسن شیخ محمود، رئیسجمهور سومالی در مصاحبه با این شبکه گفت: تحت هیچ شرایطی حضور اسرائیل در کشورمان را نخواهیم پذیرفت.
رئیسجمهور سومالی افزود: تلاش برای انتقال بحرانهای خاورمیانه به کشور ما موفق نخواهد شد و بر چالش تحرکات اسرائیل غلبه خواهیم کرد. اسرائیل برای ایجاد یک پایگاه دریایی در بربره و استفاده از فرودگاه این شهر برنامهریزی میکند. هدف واقعی تحرکات اسرائیل، نزدیک شدن به کشورهای حاشیه خلیج (فارس) و ایران است.
او افزود: ساکنان سومالیلند نیز بهطور کامل با حضور اسرائیل مخالف هستند.
رئیسجمهور سومالی گفت: روابط ما با اتیوپی خوب است و با دسترسی این کشور به دریا از طریق خاک سومالی مخالفتی نداریم.
او گفت: حوثیها ثبات منطقه را برهم میزنند و کشتیرانی در بابالمندب را مختل میکنند.
رئیسجمهور سومالی افزود: آمریکا همچنان قویترین شریک ما در جنگ با تروریسم است.