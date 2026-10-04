به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل آبفای استان اصفهان درخصوص شروع بارندگی‌های پاییزی گفت: شبکه فاضلاب برای جمع‌آوری و انتقال فاضلاب طراحی شده است و ورود روان‌آب‌ها، به‌ویژه هنگام بارندگی، می‌تواند بار مضاعفی به تأسیسات وارد کرده و احتمال بروز حوادث را در بخش‌های فرسوده شبکه افزایش دهد.

ناصر اکبری با اشاره به ضرورت آمادگی پیش از وقوع بارندگی‌ها و فرسودگی بخش‌هایی از شبکه فاضلاب افزود: مدیریت روان آ‌بها و آب‌های سطحی در محدوده شهر بر عهده دستگاه‌های مسئول از جمله شهرداری و شرکت آب منطقه‌ای است ودر این خصوص اقداماتی شده است؛ اما با توجه به شرایط شبکه فاضلاب اقدامات پیشگیرانه و هماهنگی‌های بین‌دستگاهی با جدیت بیشتری دنبال می‌شود. چرا که افزایش ناگهانی حجم ورودی به شبکه در زمان بارندگی، می‌تواند احتمال وقوع حوادث را افزایش دهد

وی نوسازی شبکه فاضلاب را نیازمند تأمین منابع مالی قابل توجه دانست و ادامه داد: با وجود محدودیت اعتبارات، نگهداری شبکه و مدیریت حوادث با جدیت دنبال می‌شود، اما بازسازی اساسی بخش‌های فرسوده نیازمند تأمین منابع مالی و برنامه‌ریزی بلندمدت است.

اکبری گفت: ضروری است علاوه بر مدیریت و رفع حوادث رویکرد پیشگیرانه در نگهداری شبکه تقویت شود و دستگاه‌های مسئول نیز با هماهنگی بیشتری در حوزه مدیریت روان‌آب‌ها اقدام کنند، تا از تحمیل بار اضافی بر شبکه فاضلاب و افزایش خطر‌ها در زمان بارندگی جلوگیری شود.