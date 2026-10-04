به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به شعار امسال هفته انتظامی گفت:پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سرافراز، شعاری است که برای هفته انتظامی انتخاب شده و هر کدام از این واژه‌ها و عبارات، بار معنایی عمیقی دارد.

سردار عبدالوهاب حسنوند افزود: پلیس در اغتشاشات دی‌ماه، جنگ تحمیلی سوم و سایر صحنه‌های امنیتی و دفاعی در کنار مردم ایستاد و علاوه بر مقابله با دشمن، با مجرمان، اراذل و اوباش و مخلان نظم و امنیت نیز برخورد کرد.

وی ادامه داد: در شرایط بحران، بمباران موشکی، حملات و سخت‌ترین شرایط امنیتی، پلیس می‌تواند به سرعت خود را بازسازی و احیا کند و ارتباط خود را با مردم برقرار نگه دارد.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به اقدامات پلیس مبارزه با مواد مخدردر استان گفت: در نیمه نخست امسال، هفت تن انواع مواد مخدر با تلاش همکاران کشف و ضبط شده است.

وی با بیان اینکه از میان کشفیات سه محموله اهمیت بالایی داشت، افزود: یک محموله که از مرز وارد استان اصفهان شده بود، بیش از ۸۱۸ کیلوگرم شیشه از نوع آمفتامین و مت‌آمفتامین به همت پلیس مبارزه با مواد مخدر کشف و ضبط شد و در دو محموله دیگر نیز بیش از ۷۰۰ کیلوگرم و بیش از ۶۶۴ کیلوگرم مواد مخدر کشف شد که در عملیات برخورد با قاچاقچیان این محموله‌ها، تعدادی از قاچاقچیان نیز به هلاکت رسیدند.