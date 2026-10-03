به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فسا گفت: نخستین همایش ملی شاعران ایلات و عشایر کشور با ۱۵ اثر و با حضور ۱۵۰ نفر در فسا برگزار شد.

نرجس جمالزاده با بیان اینکه ۲۵ شاعر از ۱۵ استان کشور اشعار خود را قرائت کردند ، افزود: برپایی نمایشگاه صنایع دستی و شیرینی‌های محلی فسا در کنار طنین موسیقی سنتی بخشی دیگر از این گردهمایی بود.

شهرستان فسا در جنوب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.