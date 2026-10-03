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مدیرکل پایگاههای میراث جهانی کشورمان و رئیس حفاظت و مرمت میراثفرهنگی هانوی (ویتنام)، بر توسعه همکاریهای تخصصی و بهرهگیری متقابل از ظرفیتهای علمی، فنی و اجرایی در حوزه حفاظت و مرمت میراثفرهنگی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما فرهاد عزیزی مدیرکل پایگاههای میراث جهانی در دیدار با رئیس حفاظت و مرمت میراثفرهنگی هانوی، بر آمادگی توسعه همکاریهای تخصصی میان دو طرف و بهرهگیری متقابل از ظرفیتهای علمی، فنی و اجرایی ایران و ویتنام در حوزه حفاظت و مرمت میراث فرهنگی تأکید کرد.
در این نشست، طرف ها درباره راهکارهای توسعه همکاریهای تخصصی، تبادل دانش و تجربه و ایجاد زمینه برای اجرای برنامههای مشترک در حوزه حفاظت و مرمت میراث فرهنگی گفتوگو و تبادل نظر کردند.
مدیرکل پایگاههای میراث جهانی با اشاره به ظرفیتهای تخصصی ایران در حوزه حفاظت، مرمت، مدیریت و ساماندهی محوطهها و بناهای تاریخی، بر آمادگی ایران برای انتقال تجربیات و دانش تخصصی خود به مجموعههای مرتبط در هانوی تأکید کرد.
وی همچنین بر امکان برگزاری کارگاههای آموزشی مشترک با حضور کارشناسان و متخصصان دو کشور تأکید کرد و گفت این کارگاهها میتوانند بستری برای انتقال تجربیات عملی، آشنایی با روشهای نوین حفاظت و مرمت و تقویت ارتباط میان متخصصان میراث فرهنگی ایران و ویتنام باشند.
در این دیدار همچنین موضوع تعریف و اجرای اقدامات و پروژههای مشترک در ایران و ویتنام مورد بررسی قرار گرفت؛ بهگونهای که ظرفیتهای تخصصی هر دو طرف در قالب برنامههای مشترک مورد استفاده قرار گیرد و همکاریها از سطح تبادل نظر و گفتوگو به مرحله اجرای طرحهای عملیاتی ارتقا یابد.
مدیرکل پایگاههای میراث جهانی با تأکید بر اهمیت ایجاد ارتباطات پایدار میان نهادهای تخصصی دو کشور، اظهار کرد: هدف از این تعاملات میتواند شکلگیری یک مشارکت راهبردی در حوزه میراث فرهنگی باشد؛ مشارکتی که بر پایه تبادل دانش و تجربه، آموزش تخصصی، اجرای پروژههای مشترک و استفاده متقابل از ظرفیتهای کارشناسی ایران و ویتنام شکل گیرد.
رئیس حفاظت و مرمت میراث فرهنگی هانوی نیز در این نشست ضمن استقبال از توسعه تعاملات تخصصی، بر اهمیت همکاری و تبادل تجربیات میان کارشناسان دو طرف تأکید کرد و زمینههای موجود برای تعریف برنامههای مشترک در حوزه حفاظت و مرمت میراث فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت.
این دیدار در ادامه رایزنیهای انجامشده میان مجموعه پایگاههای میراث جهانی ایران و نهادهای تخصصی میراث فرهنگی ویتنام برگزار شد و میتواند زمینهساز توسعه همکاریهای عملیاتی و ایجاد چارچوبی پایدار برای تعاملات تخصصی میان دو کشور در حوزه حفاظت و مرمت میراث فرهنگی باشد.