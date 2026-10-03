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افزایش دو برابری بستری ناشی از بیماریهای حاد تنفسی در کردستان طی نیمه دوم شهریور و رشد قابلتوجه موارد مثبت کرونا، زنگ هشدار شیوع بیماریهای تنفسی در استان را به صدا درآورده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، بررسی وضعیت بیماریهای حاد تنفسی در کردستان نشان میدهد شمار بیماران بستری در نیمه دوم شهریور نسبت به نیمه نخست این ماه، دو برابر شده است.
بر اساس آمار موجود، تعداد بستریهای ناشی از بیماریهای حاد تنفسی در استان از ۱۳۱ نفر در نیمه نخست شهریور به ۲۶۰ نفر در نیمه دوم این ماه افزایش یافته است.
همزمان با افزایش موارد بستری، مراجعات سرپایی با علائم تنفسی نیز حدود ۵۰ درصد افزایش داشته که بیانگر روند افزایشی بیماریهای تنفسی در استان است.
نتایج بررسی نمونههای آزمایشگاهی نیز از افزایش موارد ابتلا به کووید۱۹ حکایت دارد؛ بهگونهای که میزان نمونههای مثبت کرونا از ۱.۶ درصد در نیمه نخست شهریور به ۶.۳ درصد در نیمه دوم شهریور رسیده است.
در همین بازه زمانی، آنفلوانزا نیز ۳.۹ درصد نمونههای بررسیشده را شامل شده است.
با توجه به افزایش موارد بیماریهای تنفسی، مسئولان حوزه بهداشت و درمان استان بر رعایت توصیههای پیشگیرانه تأکید دارند و از شهروندان خواستهاند شستوشوی مرتب دستها، استفاده از ماسک در فضاهای سرپوشیده و پرتردد و پرهیز از تجمعات غیرضروری را جدی بگیرند.
همچنین در صورت بروز علائم شدید از جمله تنگی نفس، درد قفسه سینه، تب کنترلنشده، سرفه شدید و ضعف قابلتوجه، مراجعه سریع به مراکز درمانی ضروری است.
افزایش موارد بستری و رشد نمونههای مثبت کرونا در نیمه دوم شهریور، ضرورت رعایت بیشتر توصیههای بهداشتی و توجه به علائم بیماریهای تنفسی را بیش از گذشته مطرح کرده است.