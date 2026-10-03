فرمانده انتظامی شهرستان ایلام، با اشاره به حملات دشمن در جنگ رمضان به زیرساخت‌های نیروی انتظامی در استان گفت: با وجود این حملات، هیچ‌گونه مشکلی در زمینه خدمت‌رسانی به مردم ایجاد نشده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سرهنگ «بهزاد بسطامی» فرمانده انتظامی شهرستان ایلام با اشاره به حملات دشمن صهیونیستی-آمریکایی در جنگ رمضان به زیرساخت‌های نیروی انتظامی در استان اظهار کرد: با وجود این حملات، هیچ‌گونه مشکلی در زمینه خدمت‌رسانی به مردم ایجاد نشده است.

وی در ادامه با تأکید بر پیگیری جدی مطالبات و شکایت‌های مردمی گفت: با هدف ارائه خدمات بهتر به مردم، سامانه‌های مختلفی برای ارتباط مردم با پلیس راه‌اندازی شده و استقبال مردم و استفاده از این سامانه‌ها در ایلام رشد چشمگیری داشته است.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام همچنین تصریح کرد: طرح ارتقای امنیت اجتماعی در شهرستان ایلام در حال اجرا است و با افراد متخلف برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.