به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز بر ضرورت مراقبت بیشتر گروه‌های پرخطر همزمان با نخستین بارش پاییزی و احتمال تشدید علائم تنفسی ناشی از افزایش آلاینده‌های هوا تأکید کرد.

دکتر فرهاد سلطانی گفت: بارش باران به خودی خود عامل بیماری‌زا نیست، اما با توجه به شرایط اقلیمی خوزستان و افزایش آلودگی هوا در فصل‌های سرد سال، نخستین بارش می‌تواند موجب شسته شدن برخی آلاینده‌ها و ذرات معلق موجود در هوا و انتقال آن‌ها به سطح زمین شود و در برخی افراد، علائم تنفسی را تشدید کند.

وی افزود: افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن تنفسی، بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه (COPD)، کودکان به‌ویژه مبتلایان به آسم و بیماری‌های زمینه‌ای، سالمندان و افراد دارای سابقه مصرف طولانی‌مدت دخانیات، از گروه‌هایی هستند که باید در زمان نخستین بارش پاییزی مراقبت بیشتری داشته باشند.

سلطانی بیماران قلبی و عروقی، افراد دارای نقص سیستم ایمنی، بیماران مبتلا به سرطان و افرادی که تحت شیمی‌درمانی یا پرتودرمانی قرار دارند را نیز از دیگر گروه‌های پرخطر عنوان کرد و گفت: این افراد و همچنین کسانی که به دلیل شرایط شغلی در محیط‌های آلوده فعالیت می‌کنند، بهتر است هنگام نخستین بارش پاییزی تا حد امکان از حضور در فضای باز خودداری کنند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز درباره نحوه برخورد با علائم تنفسی نیز گفت: در صورت بروز علائم خفیفی مانند سرفه مختصر، آبریزش بینی یا ایجاد خلط، بدون وجود تنگی نفس، معمولا استراحت و مصرف مایعات کافی توصیه می‌شود و بیماران مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای مانند آسم نیز باید داروهای خود را مطابق دستور پزشک مصرف کنند.

وی ادامه داد: در صورت تشدید علائم و بروز تنگی نفس، به‌ویژه هنگام راه رفتن یا فعالیت، کبودی لب‌ها، گیجی یا اختلال سطح هوشیاری، مراجعه فوری به مراکز درمانی ضروری است؛ چراکه این علائم می‌تواند نشانه کاهش سطح اکسیژن خون باشد.

سلطانی همچنین از پیش‌بینی مسیر ارجاع بیماران در صورت افزایش مراجعات خبر داد و افزود: بیمارستان‌های معین و فوکال‌پوینت برای ارائه خدمات در شرایط افزایش بار مراجعات تعیین شده‌اند و بیمارستان رازی اهواز نیز می‌تواند به عنوان یکی از مراکز پاسخگو در این شرایط ایفای نقش کند و در صورت افزایش قابل توجه مراجعات، از ظرفیت بیمارستان‌های پشتیبان استفاده خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش و پرهیز از مراجعه غیرضروری به بیمارستان‌ها گفت: افرادی که علائم خفیف دارند، تا حد امکان نباید بدون ضرورت به بیمارستان مراجعه کنند؛ زیرا حضور در محیط‌های پرتردد درمانی در فصل پاییز می‌تواند فرد را در معرض عوامل عفونی دیگر قرار دهد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز خاطرنشان کرد: تجربه سال‌های گذشته و دوران همه‌گیری کرونا، ظرفیت مناسبی برای مواجهه با شرایط افزایش بار مراجعات در نظام سلامت ایجاد کرده و اقدامات لازم برای آمادگی از نظر تجهیزات، دارو و نیروی انسانی در حال انجام است.

سلطانی در پایان تأکید کرد: با اعلام هشدارهای هواشناسی و احتمال وقوع نخستین بارش پاییزی، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای و گروه‌های پرخطر بهتر است از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و بیماران نیز داروها و روند درمان خود را مطابق دستور پزشک ادامه دهند.