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آیین افتتاح معنوی جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان با ادای احترام به شهدای جنگ تحمیلی سوم در گلستان شهدای اصفهان آغاز شد تا این رویداد فرهنگی با گرامیداشت یاد و نام شهدا آغاز بهکار کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ قائممقام مدیر اجرایی سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در این آیین گفت: سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان با شعار رویای کودکان در پرده نقشجهان آغاز شد؛ علاوه بر اکران آثار، برنامههای جانبی متنوعی برای حضور و مشارکت کودکان و نوجوانان در نظر گرفته شده است تا حالوهوای جشنواره در سطح شهر اصفهان نیز جریان داشته باشد.
ادای دین جشنواره به کودکان شهید میناب
سید مهدی سجادزاده افزود: در این دوره، بخشهای ویژه جشنواره حذف شده است تا تمرکز اصلی رویداد بر مخاطبان کودک و نوجوان قرار گیرد؛ با این حال، به منظور ادای دین به کودکان شهید مدرسه «شجره طیبه» میناب، تنها بخش ویژه این دوره با محوریت شهدای کودک میناب تعریف شده است.
وی گفت: برای این بخش، تندیس ویژهای طراحی و پوستر اختصاصی نیز آماده شده است. این بخش به یک قالب مشخص همچون فیلم کوتاه، پویانمایی یا مستند محدود نیست و آثار جشنواره در قالبهای مختلف بررسی میشوند و بهترین آثاری که با موضوع کودکان میناب ارتباط دارند، در این بخش مورد تقدیر قرار میگیرند.
افزایش چشمگیر استقبال از جشنواره
قائممقام مدیر اجرایی سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان افزود: سیوهشتمین دوره جشنواره در حالی آغاز میشود که میزان استقبال از ارسال آثار نسبت به دورههای گذشته افزایش قابل توجهی داشته است. در بخش فیلمهای بلند نیز تعداد ثبتنامها در مقایسه با سال گذشته بیش از دو برابر شده است؛ موضوعی که امکان اعمال دقیقتر استانداردهای کیفی و کمی جشنواره و انتخاب آثار از میان طیف گستردهتری از تولیدات را فراهم کرده است.
سید مهدی سجادزاده گفت: این میزان استقبال در شرایطی رقم خورده است که پیشبینیهای اولیه، با توجه به شرایط دشوار تولید و تحولات و جنگهای سالهای اخیر، چندان امیدوارکننده نبود؛ با این حال، تولید آثار در حوزه کودک و نوجوان افزایش قابل توجهی داشته است.
وی افزود: مرکز همایشهای بینالمللی شهید امام خامنهای (ره) اصفهان؛ خانه جشنواره
مرکز همایشهای بینالمللی شهید امام خامنهای (ره) اصفهان برای نخستینبار بهعنوان «خانه جشنواره» انتخاب شده است و از یازدهم تا پانزدهم مهر میزبان بخشهای مختلف این رویداد خواهد بود.
قائممقام مدیر اجرایی سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان ادامه داد: خانه جشنواره علاوه بر میزبانی اکران فیلمهای ویژه داوران کودک و نوجوان، محل برگزاری فتوکال فیلمها، نشستهای خبری پس از اکران، کارگاهها و نشستهای تخصصی جشنواره خواهد بود و بخش قابل توجهی از فعالیتهای این دوره در این مجموعه متمرکز میشود.
سید مهدی سجادزاده گفت: از دیگر ویژگیهای این دوره، افزایش تعداد داوران کودک و نوجوان است؛ بهطوری که بیش از یکهزار و ۶۰۰ کودک و نوجوان در فرآیند داوری آثار جشنواره حضور دارند و برگزاری اکرانها، نشستهای نقد و بررسی و برنامههای مرتبط با داوری، بخش مهمی از فعالیتهای جشنواره را تشکیل میدهد.
قائممقام مدیر اجرایی سیوهشتمین جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان گفت: اکران رسمی فیلمها از فردا در پنج نقطه شهر اصفهان آغاز خواهد شد و تا شانزدهم مهرماه مهمان شهر دوستدار اصفهان است.
سید مهدی سجادزاده افزود: جشنواره امسال با ۷۷۱ اثر متقاضی در بخش ملی همراه است.
وی گفت: ۱۵ فیلم بلند در بخش مسابقه و در بخش بینالملل هم از میان ۱۷۳ فیلم خارجی بررسیشده، ۱۷ اثر از ۱۴ کشور انتخاب شدهاست.
قائممقام مدیر اجرایی سیوهشتمین جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان افزود: همچنین حدود ۱۶۰۰ داور کودک و نوجوان در بخش داوری کودک و نوجوان حضور فعال دارند.
سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان از امروز _شنبه یازدهم مهر_ آغاز شده است و تا شانزدهم مهر ادامه خواهد داشت؛ با این تفاوت که شانزدهم مهر به آیین پایانی جشنواره اختصاص دارد و این مراسم با حضور جمع محدودی از عوامل فیلمها، برگزیدگان و مدعوین برگزار خواهد شد.
سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان از یازدهم تا شانزدهم مهر در اصفهان برگزار میشود و اکران عمومی آثار آن از دوازدهم تا پانزدهم مهر در پنج نقطه شهر ادامه خواهد داشت.