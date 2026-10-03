به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، امروز در مراسمی در اداره کل زندان‌های استان فارس، ۳۰۰ بسته کمک‌تحصیلی شامل کیف و نوشت‌افزار مناسب برای مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم، میان ۳۰۰ دانش‌آموز از خانواده‌های نیازمند زندانیان تحت پوشش انجمن حمایت از زندانیان شیراز توزیع شد.

نماینده مدیرکل زندان‌های استان فارس در این آیین گفت: به مناسبت فرا رسیدن ماه مهر و سال تحصیلی جدید، این نوشت‌افزار به همت هیأت‌مدیره انجمن حمایت زندانیان شیراز و با کمک جمعی از خیرین حامی انجمن و خانواده‌های نیازمند زندانیان تامین شده است.

مهدی نعمتی اظهار داشت: ارزش هر بسته کمک‌تحصیلی ۳۵ میلیون ریال است که مجموعاً بیش از ۱۰ میلیارد ریال برای این موضوع از سوی خیرین تامین اعتبار شد.

وی افزود: افزون بر این به فرزندان در حال تحصیل خانواده‌های نیازمند زندانیان در مقطع آموزش عالی ۵۰ میلیون ریال، مقطع متوسطه اول و دوم ۳۰ میلیون ریال و مقطع دبستان ۲۰ میلیون ریال کمک‌هزینه تحصیلی به‌صورت نقدی اختصاص می‌یابد.

فاضل کاویانی مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان شیراز هم گفت: ۱۵۰۰ خانواده نیازمند زندانیان تحت پوشش انجمن حمایت زندانیان کلان‌شهر شیراز قرار دارند و بیش از ۲۵ عنوان خدمتی همچون کمک‌هزینه مسکن، کمک‌هزینه تحصیل، هزینه‌های درمانی، تامین لوازم ضروری منزل، خدمات حرفه‌آموزی منجر به خوداشتغالی و همچنین خدمات مشاوره‌ای، فرهنگی و اجتماعی علاوه بر مستمری ماهیانه به آنان پرداخت می‌شود.