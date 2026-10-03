کمبودکاملاً محسوس نیروی آتشنشان به ویژه پس از شرایط جنگی در کشور
دبیر کمیته راهبری آتشنشانی خراسان رضوی گفت: کمبود نیروی آتشنشان در کشور کاملاً محسوس است و این مسئله پس از شرایط جنگی اخیر، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،
مسعود روضهخوان در گردهمایی مدیران آتشنشانی و شهرداران استان خراسان رضوی که همزمان با هفته ایمنی و آتشنشانی برگزار شد
افزود : نیاز نیروی انسانی آتشنشانیهای استان هر سال از سوی استانداری برآورد و به سازمان شهرداریها و وزارت کشور اعلام میشود تا در صورت صدور مجوز، فرآیند جذب نیرو انجام شود.
وی با اشاره به آخرین استخدام آتشنشان در استان خراسان رضوی در سال ۱۴۰۴ گفت: نیروهای جذبشده بهتازگی وارد بدنه آتشنشانیهای استان شدهاند، اما همچنان با کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم.
دبیر کمیته راهبری آتشنشانی استان در این نشست گفت: یکی از اهداف مهم کمیته راهبری آتشنشانی استان، شناسایی نقاط ضعف، کمبود تجهیزات و نیازهای سازمانهای آتشنشانی و توزیع هدفمند اعتبارات میان شهرداریهای استان است.
وی گفت: آتشنشانیها از منابع داخلی شهرداریها و همچنین اعتبارات دولتی و سهمیههای اختصاصیافته وزارت کشور و سازمان شهرداریها استفاده میکنند و تلاش میشود این اعتبارات بر اساس نیاز واقعی هر منطقه تخصیص یابد.
روضهخوان گفت: کمیته راهبری آتشنشانی استان تلاش میکند با شناسایی دقیق نیازها و پیگیری اعتبارات و مجوزهای استخدامی، زمینه تقویت نیروی انسانی و تجهیزات آتشنشانیهای استان را فراهم کند.