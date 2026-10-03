پخش زنده
امروز: -
عضو هیئت علمی پژوهشکده آبزیپروری آبهای جنوب کشور از ساخت و آزمایش واکسن بومی آئرومونیازیس در دو شکل غوطهوری و تزریقی خبر داد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، مینا آهنگرزاده گفت: این واکسن با هدف پیشگیری از بیماریهای باکتریایی، کاهش تلفات ماهیان گرمابی و کاهش مصرف آنتیبیوتیکها تولید شده است.
او افزود: واکسن تولیدشده در آزمایشهای میدانی در مزارع بخش خصوصی، با نظارت اداره کل دامپزشکی استان خوزستان، نتایج موفقیتآمیزی در جلوگیری از بروز بیماری نشان داده است.
عضو هیئت علمی پژوهشکده آبزیپروری آبهای جنوب کشور با اشاره به اهمیت اقتصادی تولید ماهیان گرمابی گفت: تولید این گونهها از ۲۲۱ هزار و ۹۰ تن در سال ۱۳۹۹ به ۲۹۵ هزار و ۸۲۶ تن در سال ۱۴۰۳ رسیده که نشاندهنده رشد ۳۳.۸ درصدی در این بازه است.
آهنگرزاده ادامه داد: افزایش تراکم مزارع، جابهجایی بچهماهیان و استفاده مشترک از منابع آب، احتمال انتقال عوامل بیماریزا را افزایش داده است و بیماریهای باکتریایی از جمله آئرومونیازیس میتوانند خسارت قابل توجهی به تولید وارد کنند.
او گفت: تلفات ناشی از این بیماری در دماهای بالای فصل میتواند به ۷۰ درصد برسد و بیماری علاوه بر تلفات، موجب کاهش رشد، افزایش ضریب تبدیل غذایی و هزینههای درمان میشود.
این پژوهشگر افزود: این واکسن با همکاری مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی و اداره کل دامپزشکی استان تولید شده و دانش فنی آن نیز به ثبت رسیده است.
به گفته آهنگرزاده، فرآیند اخذ پروانه تولید این واکسن از سازمان دامپزشکی در حال انجام است.