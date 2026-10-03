به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شبکه المسیره در خبری فوری گزارش داد: سازمان ملی حقوق بشر یمن اعلام کرد: به شدت جنایت‌ها و تجاوزات مستمر عربستان سعودی علیه غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی در استان صعده طی ساعات گذشته را محکوم می‌کنیم.

نظام سعودی را مسئول کامل قانونی و کیفری جنایت‌هایش و پیامد‌های انسانی آن می‌دانیم. از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم سکوت شرم‌آور خود را بشکند و برای توقف تجاوز، رفع محاصره و تضمین حمایت از غیرنظامیان فوراً اقدام کند.

جنایت‌های دشمن سعودی مشمول مرور زمان نمی‌شود و ما در حال رصد و مستندسازی آنها و تهیه پرونده‌های حقوقی برای ارائه به مراجع قضایی بین‌المللی هستیم.

همچنین ، وزارت خارجه یمن در بیانیه ای اعلام کرد: ادامه نقض حاکمیت و حریم هوایی یمن از سوی رژیم سعودی و هدف قرار دادن صنعا و دیگر استان‌ها، نیروهای ما را ملزم می‌کند که به همان شیوه پاسخ دهند. این اقدامات جنایتکارانه، نظام سعودی را بیش از پیش در باتلاق جنایت‌هایش فرو می‌برد و این نظام نخواهد توانست به اهداف شیطانی خود در یمن دست یابد.

از جامعه بین‌المللی و کشورهای منطقه‌ای مؤثر می‌خواهیم بر رژیم جنایتکار سعودی فشار وارد کنند تا به سلسله جنایت‌های خود علیه ملت یمن پایان دهد. جنایت‌ها و نقض‌های مستمر علیه یمن، ضرورت ادامه نبرد برای آزادی و استقلال و رفع محاصره را تأکید می‌کند.