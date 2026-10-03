به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: برداشت ارقام پاییزه سیب در ۱۷ هزار و ۲۰۰ هکتار باغ‌های فارس آغاز شده است و پیش بینی می‌شود تا اوایل آبان ماه بیش از ۲۷۰ هزار تن محصول تولید شود.

محمدصادق فانی افزود: شهرستان‌های سپیدان، اقلید، شیراز، آباده، مرودشت، بوانات و خرمبید کانون‌های اصلی تولید این محصول است که بیشترین سهم را در برداشت امسال به خود اختصاص داده‌اند.

فانی افزود: در شرایط فعلی میوه‌های درجه سه و موسوم به زیردرختی که قابلیت عرضه مستقیم به بازار را ندارند برای فرآوری به صنایع تبدیلی سایر استان‌ها برای تولید سره، لواشک و سایر مصارف صنعتی ارسال می‌شوند.